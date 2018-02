Asesinan a joven en Candelaria

jcolinaarrieta@gmail.com Johan Eduardo Domínguez Gómez (22 años) cerca de la 1:00 de la tarde de ayer encontró la muerte cuando se desplazaba cerca de su casa en el sector Agua Dulce, parroquia Arnoldo Gabaldón del municipio Candelaria, según conoció en fuente policial de esa localidad.

Reveló la fuente que el joven se encontraba en el sector antes mencionado cuando le salieron al paso unos sujetos, tras interceptarlo uno de ellos le accionó varios disparos hasta causarle la muerte en el acto, los homicidas tras perpetrar el hecho escaparon a toda velocidad hasta perderse del sitio dejando tirado sin vida a Domínguez Gómez en medio del dolor y la impotencia de su familia.

Hasta el sitio se movilizó una comisión policial para resguardar el cadáver y el sitio del suceso hasta que llegaron los funcionarios del Cicpc y del Senamecf para retirar el cadáver. La División de Investigaciones de Homicidios inició las experticias, declara a familiares y testigos con el fin de dar con los autores y esclarecer este asesinato. El cadáver fue traído a la morgue de Valera para la autopsia de ley.

Los detectives analizan la escena del crimen e indagan el entorno de la víctima, para saber cuáles fueron sus últimos pasos y contactos y así comenzar a armar el rompecabezas con el fin de esclarecer esta muerte, no se logró confirmar si el occiso registra o no antecedentes policiales o judiciales. En cuanto al móvil por las características del hecho todo indica que se trata de una venganza, pero esto lo dirá con certeza la investigación científica técnica que adelanta el Cicpc. Ayer no logramos contactar con los familiares de la víctima para conocer su versión sobre lo ocurrido y más datos del infortunado joven.