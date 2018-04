ATKD ofrece disculpa pública a Federación y gobernador HRS

Gabriel Montenegro - El presidente de la Asociación Trujillana de Kárate Do, sensei Dizon Briceño, vino a nuestra sala informativa con la finalidad de desmentir públicamente aseveraciones recientes de prensa y a la vez ofrecer sus sinceras disculpas, tanto al presidente de la Federación Venezolana de Kárate Do, Arturo Castillo, a la Secretaria General de esa organización Leyda Castillo y por supuesto al gobernador del estado Henry Rangel Silva, por una nota informativa no autorizada ni oficial, en la cual se agrede no solo la majestad del máximo ente rector del kárate nacional, sino se irrespeta al gobernador Rangel Silva.

CON MALA INTENCIÓN

Refiere Briceño, que en nuestra edición del domingo 25 de Marzo del presente año, en la página 08 de deportes se publicó una nota informativa donde se destaca la performance de los atletas Diego Villegas y Víctor Delgado, quienes obtuvieron sendas medallas de oro en el Campeonato Nacional. Sin embargo, en la misma nota se expresa que presuntamente la señora madre de uno de los atletas informó que los mismos habían viajado sin el respaldo del gobierno regional, además de afirmarse que luego el gobernador Rangel Silva llamó a los dos atletas al Polideportivo Luis Loreto Lira con la finalidad de “tomarse una foto” con fines proselitistas, lo cual es totalmente falso y muy grave, porque el primer mandatario regional no actuaría jamás de tal manera, ya que es un hombre respetuoso y de una conducta ciudadana irreprochable y gran amigo de la actividad deportiva por ser también un atleta del beisbol y softbol.

SIN TINTES POLÍTICOS

Agrega el declarante, que en ningún momento, el ciudadano gobernador y menos la ATKD han tratado de politizar los triunfos o conquistas de nuestros deportistas, además de que existe un trasfondo maquiavélico detrás de estas declaraciones, donde se pretende enlodar no solo la gestión de nuestro gobernador, sino culpar de la falta de recursos a la Federación Venezolana de Kárate y en el caso particular a nuestro fraterno amigo y gran colaborador con el deporte trujillano sensei Arturo Castillo.

“Ya sabemos quién es la persona que orquestó esta situación y actualmente elaboramos un informe completo con miras a remitirlo a la FVKD, donde detallamos no solo la intención malsana de quien orquestó este gesto de mala intención y falsedad, involucrando incluso a la señora madre de uno de los prenombrados karatecas, quien fue burlada al igual que el periodista que redactó la nota en su buena intención. Será entonces la máxima instancia (FVKD) la que determine las responsabilidades y la sanción a la que haya lugar, mientras de mi parte me reservo las acciones legales que tomaré en lo sucesivo como representante de la ATKD”-subrayó Dizon Briceño.

gregó además Briceño, que la ATKD mantiene excelentes relaciones no solo con el Indet y Medardo Fernández, representantes deportivos del gobernador Rangel Silva, sino con la FVKD, por lo que extraña que esta persona hasta relató detalles internos de organización que solo se discuten en el seno de ese ente deportivo, lo cual representa otro abuso por parte del encargado del dojo en cuestión, quien perjudica en alto modo la buena marcha de la especialidad con estas informaciones temerarias y falsas de toda falsedad , enlodando la buena voluntad hasta de los padres y representantes de los atletas.

“Tanto la FVKD como el gobernador merecen todo nuestro respeto y reconocimiento, por lo tanto hacemos pública esta nota de desagravio y disculpa ante las personas e instituciones afectadas”-finalizó.