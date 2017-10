Aumentan las calamidades para adquirir alimentos en Trujillo

CARLOS BRICEÑO CONTRERAS CNP: 23.325| WEB- Dos harinas y un arroz fue lo que compraron los trujillanos en los dos únicos supermercados que vendieron este viernes productos regulados en el municipio Valera, luego de permanecer desde la 1:00 am en las afueras de los establecimientos comerciales.

Usuarios manifestaron su desesperación y molestia al afirmar que cada vez se les dificulta más llevar el sustento a sus hogares, como consecuencia de la escasez de alimentos y los altos costos.

La señora Katiusca Torres dijo que anteriormente pensaba que esta situación se trataba de una guerra económica, como sostienen voceros del Gobierno nacional, no obstante, "ahora estoy segura que en Venezuela no hay comida, dónde están las cajas del Clap, en mi sector no llegan desde hace cuatro meses, en el estado Trujillo nos morimos de hambre", aseveró.

