Aumento del pasaje no ha sido autorizado

Dimas Albornoz CNP 21.548 - Hasta el momento no se ha autorizado ningún tipo de aumento en las rutas de transporte, tanto urbano como extra urbano y por lo tanto los cobros por encima de lo establecido constituyen un acto de anarquía, abuso y un golpe más a la aporreada economía de los usuarios.

A tal conclusión conduce la afirmación de Douglas Vielma, presidente del Bloque Regional del Transporte, al ser consultado sobre la serie de denuncias que llegan a Diario El Tiempo sobre los desproporcionados cobros que aplican algunos conductores en las diferentes rutas locales.

Por ahora no

En opinión de Vielma la paralización de este servicio parece ser algo inevitable debido a los altos costos que implica el mantenimiento de las unidades cuyos propietarios con las actuales tarifas no logran cubrir ni un mínimo porcentaje de los costos de reparación y reposición. “El transporte tarde o temprano se va a parar ya que la actual situación económica hace menos que imposible darle mantenimiento a los vehículos”, dijo el dirigente gremial quien puso como ejemplo el hecho de que por un litro de aceite estén pidiendo hasta 12 millones de bolívares y el costo de una bujía ande por los 4 millones.

“Quienes tienen vehículo y lo usen todos los días saben que por el tipo de trabajo los buses y busetas gastan más de un litro al día y cualquier cantidad que cobren por el pasaje no alcanza para sufragar los costos de los lubricantes y repuestos”, explico Vielma.

Para el directivo del Bloque Regional del Transporte la revisión de las tarifas es algo inevitable por lo que “a finales del próximo mes introduciremos una solicitud de ajuste para equiparlas a los niveles de inflación”.

Aumentan los piratas

Vielma resaltó el hecho de cada día hay menos unidades prestando servicio debido a que para sus dueños resulta más rentable tenerlas estacionadas que rodando debido ya que el desgaste implica erogaciones que no están en capacidad de cubrir. Tal coyuntura ha llevado a la aparición de unidades “piratas”, camiones y camionetas pickup y hasta buses rojos entregados por el gobierno cargando pasajeros y cobrando hasta el doble por encima de su valor real. “Esto ocurre y lo he visto en la ruta Trujillo – Pampanito donde estas unidades cobran hasta 20 mil bolívares y con los riesgos que implica subirse estos vehículos no aptos que de paso no llevan ni a las personas de la tercera edad y tampoco estudiantes”, dijo Douglas Vielma.

“Muchas veces el pasajero paga de manera complaciente el precio que exigen los piratas, pero cuando un conductor de las rutas organizadas exige el costo real del servicio protestan y maltratan verbalmente a los choferes”, deploro el directivo.

Denunciar los abusos

Por su parte Luis Pérez, presidente del Sindicato Unido del Transporte en el estado Trujillo, dijo que la revisión de las tarifas es un hecho absolutamente inevitable pero a la vez concertada con las autoridades municipales y el poder popular. Explico Pérez que de los aumentos se ha hablado pero no aprobado “Hemos tenidos reuniones a nivel nacional como el Ministerio de Transporte pero no han sido autorizados de allí que ante cualquier cobro por encima de lo ha autorizado el usuario está en el derecho de elevar la denuncia ante la Policía Nacional, ante el sindicato o ante las autoridades Municipales.