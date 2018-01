Aumento del salario mínimo dispara precios de alimentos

Dimas Albornoz | CNP: 21.548 - El aumento del 40 por ciento del salario mínimo anunciado la noche del 31 de diciembre por el presidente Nicolás Maduro más que alegría lo que causó fue honda preocupación y angustia entre los consumidores que este miércoles salieron al mercado en la búsqueda de productos alimenticios a precio regulado.

Aun cuando los decretos No. 3.232, mediante el cual se incrementa en un 40 por ciento el sueldo mínimo mensual y el 3.233 que ajusta el cálculo de la cesta ticket realmente comienzan a hacerse efectivos el 30 de enero, los precios de los rubros de la cesta básica del venezolano aparecieron este miércoles con un inmenso salto hacia adelante sorprendiendo a los compradores que acudieron al mercado municipal de Valera.

Las reacciones no se hicieron esperar y las mismas iban entre la rabia y la resignación, sobre todo entre las amas de casa en cuyos hombros recae en la mayoría de los casos la responsabilidad de realizar las compras diarias.

Y es que el mencionado incremento que elevó el salario mínimo a 248.510 y el “bono de alimentación” a 549.000 bolívares y que subió el ingreso integral de los trabajadores activos a 797.510 a partir del 1 de enero del 2018, según los consumidores no cubre sus expectativas en relación con los precios que han sido fijados de manera unilateral por los expendedores.

A viva voz

Para pulsar la opinión de los compradores el equipo de Diario El Tiempo acudió al Mercado Municipal de Valera, principal centro de abastecimiento de la urbe de doña Mercedes Díaz, donde los consultados dieron rienda suelta a sus sentimientos de contrariedad a causa de los altos precios que encontraron.

“Demasiado exagerados” expreso Dominga Graterol, vecina de la urbanización Morón, quien no justifica que los precios cambien de un día para otro sin ningún tipo de justificación. “Si esto sigue así no sé a dónde iremos a parar”, agregó.

El pollo cogió vuelo

“El gobierno debe realizar un profundo estudio de los costos de la cadena de comercialización del pollo”, manifestó Néstor Rivas, distribuidor de este rubro alimenticio. En su opinión es necesario que las autoridades le hagan un riguroso seguimiento que vaya desde el pollo bebé hasta el consumidor con el fin de sincerar los precios.

Reveló Rivas que estaba a la espera de un pedido de 2 mil kilogramos de pollo cuyo precio al consumidor podría estar entre 85 y 86.600 bolívares.

El distribuidor se mostró sorprendido por el violento incremento del producto y para establecer comparaciones dijo que “antes con 42 millones de Bs yo podía comprar 2 mil kilos y ahora para la misma cantidad debo desembolsar entre 152 y 153 millones”.

Para Alicia Matheus, los precios que aparecieron este miércoles en las carteleras del Mercado, están demasiado altos. “Hay muy pocas cosas que comprar, no hay carne ni pollo, y donde tienen exigen el pago en efectivo”, dijo la doña.

Mientras que Mireya Hernández ni justifica de ninguna manera el aumento en los precios “ya que el decreto del Presidente no ha entrado en vigencia para los trabajadores”. “Todo está muy caro”, se quejó la amable señora, quien al responder a la encuesta. “La situación es muy triste para los venezolanos”, finalizó.

En opinión de Nelson Briceño, residenciado en la urbanización “Monseñor José Humberto Contreras” el aumento decretado por el Presidente no alcanza para nada. “Deberían subir el sueldo a un millón semanal para que siquiera alcance para comer”, manifestó contrariado, ya preguntó por el jabón de baño pequeño y le pidieron 60 mil y el jabón azul a 75 mil bolívares.

Alternativas

En vista de lo inalcanzable que resulta para un asalariado el costo de los alimentos algunos consumidores advirtieron que tratan de sustituir la proteína animal con legumbres y verduras. Es el caso de Eduvina Barazarte, quien vino al Mercado desde el municipio Andrés Bello para comprar verduras y tomates en la parte exterior del centro de abastos donde los precios son más asequibles. Nos contó: “compre frijoles a 70 mil el kilo y harina integral a 25 mil porque la harina blanca no se consigue”.

“Todo está demasiado caro, imagínese que el kilo de yuca lo tienen a 10 mil bolívares y por el requesón piden 50 mil”, expresó Gregorio Ramón Barrios, residenciado en Brisas de Jalisco, municipio Motatán. Agregó que “el aumento salarial, que aún no ha entrado en vigencia no alcanzará para nada. Lo que gano se me va en alimentos tales como huevos, queso y una mano de cambur topocho”, señaló el popular “Goyo” quien este miércoles salió a la caza de ofertas junto a su esposa Adela.

En vista de los altos precios y a la escasez de productos, muchos visitantes al Mercado Municipal de Valera se acercaron a las ventas de baños espirituales, velas aromáticas y ramas medicinales para buscar, más allá de lo terrenal, una solución a los problemas económicos originados por la inflación que hace añicos sus escasos ingresos.

En conclusión la mayoría de las personas consultadas coinciden en la imposibilidad de hacer el mercado con los elevados precios de los artículos de la canasta alimentaria y de forma unánime reclamaron a las autoridades ejercer un mayor control en la cadena de comercialización.

Los consumidores que este 3 de enero acudieron al mercado a la caza de precios regulados manifestaron sentirse desprotegidos por parte del gobierno nacional debido a que los tan mencionados y publicitados “precios justos” no aparecen por ninguna parte mientras sus escuálidos ingresos cada día se vuelven sal y agua, gracias a la especulación.