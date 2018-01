Aumento del salario viola los acuerdos con la OIT

CARACAS / AGENCIA - El presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Carlos Larrazábal, expresó que el aumentó del salario mínimo decretado por el primer mandatario, Nicolás Maduro, “viola los acuerdos” con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En el Programa A Tiempo que Transmite Unión Radio, Larrazábal sostuvo que el aumentó del sueldo, quebranta el pacto entre el gobierno y la OTI de consultar con los “trabajadores y los empleadores todos los ajustes del salario mínimo”. Según Larrazábal el incremento del sueldo es un ”error” porque el gobierno “trata de corregir las consecuencias de una hiperinflación sin atacar las causas”.

La máxima autoridad de Fedecámaras, manifestó que la solución a los problemas económicos del país no es “aumentar el salario de forma unilateral que no este enmarcado en políticas anti-inflacionarias”, según Larrazábal el no discutir con las empresas y sus empleados un incremento del sueldo, genera un crecimiento en la inflación.

Larrazábal sostuvo que la decisión del presidente Maduro de utilizar los Cestaticket de “papel” es “volver a un mecanismo totalmente obsoleto” porque provoca retraso en el “proceso de pago” en los supermercados, además añadió que es necesario que el gobierno “aborde” las causas que “originan los problemas económicos”.