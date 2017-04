Aumento salarial en Venezuela: un verdadero caramelo de cianuro

RAFAEL ANDRES BRICEÑO | CNP: 21.613 - La política económica salarial en Venezuela siempre había sido el punto fuerte de bandera revolucionara dignificando los derechos de los trabajadores. En el país, se acostumbró a la ciudadanía a recibir entre tres y cuatro aumentos salariales anuales, pero desde el 2003, con las políticas proteccionistas, expropiatorias, rentistas y de subsidio, hicieron que los constantes aumentos salariales, respondieran a una galopante inflación sin precedentes.

En esta edición de Palpitar Trujillano, tocamos el tema del aumento de sueldo en nuestra patria grande. Una patria severamente golpeada por la inflación, a consecuencia de múltiples factores, donde uno de ellos, se asoma casi por tradición todos los primero de mayo, cuando el mandatario nacional anuncia en medio de mitin político, aumentos salariales para “dignificar a la clase obrera”, sin tener luego un respaldo económico fuerte para disminuir la inflación. Y eso precisamente el pueblo ya lo entendió, captó la consecuencia fuerte de este anuncio, el descalabro de la economía con la hiperinflación, subiendo los precios de la comida, servicios, cierre de empresas por la falta de respuesta al presupuesto para el pago de personal e inventario.

¿Cuáles consecuencias traen los aumentos de salario?

El economista y profesor de la UCAB y UCV, Ronald Balza explicó que las consecuencias de aumentar el salario mínimo dependen de las condiciones en las que se incrementa. En la Venezuela de hoy, la economía se deteriora severamente en magnitudes desconocidas, el gobierno se niega a discutir el presupuesto del sector público que incluya salarios y pensiones, la Ley del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras eleva sustancialmente los costos laborales con la inflación y empeora una grave alteración del orden constitucional y democrático en el país.

En este contexto, el aumento del salario mínimo ni compensa el poder de compra de los trabajadores ni continúa correspondiéndose en términos reales su productividad pasada. Sin embargo, financiar el aumento en el sector público con impresión monetaria, devaluaciones o nuevos impuestos, sin modificar nada más, continuará impulsando la inflación y, con ella, la “bonificación” del ingreso laboral. Por otro lado, mantener rígidos controles de precios y de cambios impedirá a las empresas invertir suficientemente en infraestructura y tecnología. Sin estas inversiones, la productividad del trabajo se reduce y las posibilidades de producir para ventas internas o exportaciones se disipan.

En las actuales condiciones, los necesarios aumentos de salarios son convertidos por el gobierno en nuevos y graves problemas, que dificultan aún más la superación de la crisis que vivimos.

Aumento salarial produce temor entre los trabajadores

En opinión del licenciado en Administración y representante de Conindustria en el estado Trujillo, Nelson Monreal, Venezuela es el único país del mundo donde un aumento salarial, le produce pánico a los trabajadores, desde sus inicios estas nefastas políticas económicas del gobierno han aumentado el salario 38 veces, siendo la mitad de estos aumentos en el gobierno del actual Presidente y que corresponde a más del 400% de incremento salarial en su periodo. En otros países de Latinoamérica los aumentos son anuales y no pasan de 5% de incremento que van a la par de la inflación.

El problema no es aumentar el salario cada vez que para ellos sea necesario, el problema real es, qué puedes adquirir con ese aumento, el poder de adquisición de bienes y servicios disminuye desproporcionalmente al sueldo de los trabajadores. La decepción al salir de compras a la bodega o al mercado con el bolsillo full de billetes, para luego regresar con las manos vacías al hogar, porque ya el precio de la canasta alimentaria familiar en marzo se ubicó en 772.614,3 bolívares sobrepasando actualmente el 1.000.000 de bolívares.

Este gobierno viola totalmente los tratados internacionales a no consultar con los trabajadores sindicales ni con el empresariado los aumentos salariales, imponiéndolos unilateralmente a criterio propio.

Entre tanto, el cinismo gubernamental no tiene precio, está a la vista de todos, al anunciar aumentos presidenciales obligatorios de inmediato para el sector privado y discrecionales para el sector público, todavía a la presente fecha trabajadores de numerosas alcaldías y gobernaciones, sean oficialistas o de oposición, no perciben el aumento salarial mínimo a 40.600 bolívares, y si hablamos del cesta ticket, el monto pagado es de 63.000 bolívares. En lugar de los 108.000 bolívares establecidos en el decreto (1-3-2017).

Amigos lectores, mientras no se arregle el tema inflacionario en el país, de nada sirve cualquier aumento salarial, una inflación que ya para el primer trimestre de este año se ubicó en 65,5%. Para arreglar el gran problema inflacionario, el gobierno nacional tiene que fortalecer el aparato productivo, eliminar los controles cambiarios y de precios, reducir a su máxima expresión el gasto público y que cesen las importaciones entre otras medidas.

Con este nuevo aumento vamos a tener más desempleo y empresas cerradas en el país, ya que para estas se hace imposible pagar tal aumento.

¿Qué opina usted de los aumentos salariales que decreta el presidente Nicolás Maduro?

Marly Ramos: “No es bueno para nadie, mucho menos para los más pobres, porque al aumentar el sueldo, aumenta todo, sobre todo la comida que es lo que más nos afecta. Yo propondría estabilizar la economía con más producción para que el bolívar valga más”

Lilia Delgadillo: “No me parece nada bueno un aumento salarial, es una noticia catastrófica para todos los venezolanos, si ahora no nos alcanza nada, otro aumento salarial pone al triple los precios de todo, desde pasaje urbano, comida, servicio, etc.”

Daniela Briceño: “Estoy en desacuerdo con un aumento de sueldo ahora, porque Venezuela no está nada bien en lo económico. Se necesita más trabajo para poder mejorar nuestra golpeada economía, cada vez que aumentan el sueldo, me pongo a llorar”

Liliana Ruiz: “Aumentar el sueldo es aumentar la crisis económica que nos está golpeando todos los días, no creo que sea la solución para que el venezolano tenga más dinero para comprar lo esencial, es una medida errada por donde la veamos”

Luisel Oropeza: “Me parece mal que se aumente el sueldo cuando Venezuela padece una hiperinflación. Aumento de sueldo ya se catalogó como el terror del pobre, porque cada vez que se aumenta el sueldo, todos los precios suben al doble”

Carmen Peña: “No es conveniente el nuevo aumento salarial, cualquiera que sea su monto, hoy día Venezuela sufre la peor crisis económica, y al aumentar el sueldo es caer en un ciclo vicioso de inflación por culpa de la mala decisión gubernamental”

Luis Palencia: “Eso fuera bueno al estancar los precios, porque los bachaqueros son los destructores de la economía. Nosotros cobramos con centavos y pagamos en miles, eso no puede seguir siendo la regla económica venezolana”

Ramón Briceño: “Todo aumentaría el doble, y eso no lo dice un economista o académico, lo decimos nosotros, el pueblo, quienes padecemos todo. La especulación de precios es lo que nos tiene mal, ahora con mil bolos no se compra ni un pan”

Giudo Noya: “Maduro no sabe de economía, todo subirá el triple si se aumenta el sueldo, usted puede ver en la calle que cada venezolano le va a decir lo mismo, que cuando se anuncia el aumento salarial, todos lloramos porque sabemos que esa no es la solución para superar la crisis”

Wilson Cañizález: “Creo que el subir el sueldo perjudicaría a las empresas privadas porque ya no tendrían como pagar a sus empleados, y por consiguiente cerrarán, por lo que empeorará todo pero a eso el gobierno como que no le presta atención, los que aplauden el aumento de sueldo no piensan a futuro”

Electo José Pargas: “Es un grave error eso de aumentar el sueldo en un país como el nuestro donde la hiperinflación nos está matando, no se puede comprar nada, cada vez que se aumenta el sueldo, todo sube y así sucesivamente, por lo que es un ciclo vicioso que aumenta la inflación, aumenta el sueldo y así va”

