Marianela Mavares | (CNP:6115) - El presidente Nicolás Maduro anunció este domingo el quinto aumento salarial en los últimos 12 meses. Informó que desde enero, el salario mínimo aumentaba en 50 por ciento; es decir, que de 27 mil 92,10 bolívares pasa a 40 mil 638,15 bolívares. El benefició incluye a los pensionados y se debe ajustar al tabulador de la administración pública.

Sobre este anuncio se consultó a los economistas Héctor Antúnez, docente de la Universidad Valle del Momboy (UVM) y Nataly Espinoza, doctora en Economía Aplicada y docente titular del Núcleo Universitario Rafael Rangel (NURR), quienes coincidieron que dicha medida incrementará la inflación y ocasionará cierre de pequeñas y medianas empresas.

Inflación

Para el economista Héctor Antúnez, todo aumento salarial va a generar un incremento a la inflación, en nuestro caso implica que el gobierno va a tener que crear más dinero inorgánico para poder honrar sus compromisos del salario mínimo. “Para las empresas, los 4 aumentos del 2016 y este del 2017, implican mayor carga, sobre todo para la pequeña y mediana industria que no tienen capacidad para soportar dichos incrementos salariales”.

Explicó el docente que habrá mayor inflación y menos producción, porque muchas empresas tendrán que bajar sus santamarías, cerrar sus puertas. Habrá menos producción y por ende menos disponibilidad de bienes, productos, más desabastecimiento y desempleo.

Reducción

Continuó que muchas empresas reducirán su nómina, su capacidad por efecto del aumento salarial y por otras condiciones económicas que estamos viviendo, porque muchas empresas no tienen capacidad de adquirir su inventario de materia prima para operar al cien por ciento de su capacidad.

“De forma general, eso implica más inflación, menos producción, un mayor peso para la empresa, más desabastecimiento, problemas económicos estructurales que se van a agudizar en el 2017. Será mayor carga y peso para las empresas pequeñas, el gobierno quiere apagar el fuego echándole más gasolina. No es el tipo de medidas que nos ayudarán a solventar nuestros problemas económicos.

¿Qué significa este aumento para el trabajador?

-Para el trabajador es un aumento del salario nominal, pero no implica que va a tener mejora en la capacidad de compra y del poder adquisitivo. Va a manejar una mayor cantidad de billetes, pero el salario real como tal no está aumentando y seguirá disminuyendo, lamentablemente.

¿Cómo calificaría esta medida?

-Yo creo que esto forma parte del populismo que ha venido presentando el gobierno en los últimos tiempos, pero no es parte de una medida o programa económico coherente en atacar la raíz del problema o el fondo del problema. Este aumento salarial no va a generar mejoras, los mismos trabajadores deben estar claro que cada aumento que se ha dado dispara más la inflación y se pierde más el poder adquisitivo. Es una medida de corte populista y aislada, solo por decretar un aumento salarial que dispara el proceso inflacionario.

Impacto negativo

Por su parte, la economista Nataly Espinoza, con doctorado en Economía Aplicada y docente titular del NURR, indicó que “no hay que ser un experto economista para darnos cuenta que el aumento salarial traerá un impacto negativo, mientras no se tomen otra serie de medidas, de política económica para el estímulo de la producción. Con ello, se está asfixiando al pequeño, mediano y gran empresario con dichos aumentos salariales, porque impactan de forma directa en los costos de producción de cualquier empresa de cualquier tamaño, eso es lo que traduce el nuevo aumento salarial a una mayor inflación”.

Son medidas de carácter populista que toma este gobierno, pero vamos encaminados a que dicho dinero se pierda, diluya y se destruya por el alto impacto inflacionario, explicó la docente.

¿Cuáles deben ser las medidas a tomar?

-La mayoría de los expertos han dicho que las medidas a tomar es estimular el aparato productivo y no asfixiar a la empresa venezolana, porque debe haber una concertación entre lo público y privado. El estado como tal no va resolver el problema, porque hay varios factores que no están colaborando para que el gobierno intente resolverla. Dependemos de unos precios petroleros que han bajado y no hay posibilidad que se disparen a corto o mediano plazo; por lo tanto, hay que estimular la producción interna y el estado debe ayudar a la producción, porque tiene la hegemonía con las divisas.

Las empresas necesitan materia prima importadas, necesitan acceder a esas divisas que las tiene el estado; por lo tanto, la empresa está de manos atadas para mejorar el proceso productivo (maquinaria, materia prima, otros), porque es una camisa de fuerza que ha implantado en el país desde el 2013 con el control de cambio y hay que buscar la forma más fácil de adquirir los dólares.