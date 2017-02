Dimas Albornoz | CNP: 21548 - El Baloncesto del estado Trujillo estuvo presente en la Asamblea Anual de la Federación en la que participaron delegados de todas las asociaciones del país para definir los nuevos formatos de competición para los torneos de las ligas Sub 12 y Sub 13. Sub 14, Sub 16 y Juvenil.

En la reunión realizada en la sede la FVB estuvieron presentes el ministro del Deporte Pedro Infante, el presidente de la federación Camilo Cortez. Según informó el entrenador José Simancas, directivo de la Asociación de Baloncesto del estado Trujillo, la delegación regional estuvo integrada por Yilfred Meregote, Anderson Acevedo, Jesús Carranza y José Leal.

Agregó Simancas que en Caracas los asistentes discutieron ampliamente los nuevos formatos de las Ligas de Baloncesto masculino y femenino en sus distintas categorías y acordaron la incorporación de los campeonatos regionales con participación de las Escuelas de Baloncesto, que este año, mediante eliminatorias estadales representarán a las diferentes regiones del país en los torneos nacionales.

“El nuevo formato acordado en la asamblea permitirá disminuir costos de transporte, alojamiento y alimentación que ocasiona a las delegaciones este tipo de torneos”, aclaró “El Lobo” Simancas.

En opinión del directivo del baloncesto local, “a pesar de los obstáculos y la falta de recursos, el año 2016 no fue del todo malo para esta disciplina a nivel regional que en el ranking nacional de la FVB se encuentra en el puesto 14º con 19.2 puntos, en masculino, mientras que en femenino ocupamos la posición 15º con 27.2 puntos porcentuales”.

Otro de los logros del deporte de los gigantes en Trujillo es la participación en los campeonatos 3x3 donde finalizaron subcampeones del torneo realizado en noviembre.

En vista del inminente comienzo de los Campeonatos Nacionales de la FVB, cuya primera fecha será del 2 al 5 de febrero, el entrenador Simancas hizo un llamado a los señores árbitros, jueces, estadísticos y miembros de mesa para que se pongan en contacto con Lilian Bastidas por el 04247602147, Ender Luque por el 0414 0747457 y con su persona por el 041201243630. Agregó que es importante llevar el respectivo aval de la Asociación de Baloncesto del estado Trujillo, según exigencia de las autoridades nacionales.