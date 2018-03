Basta ya. Grave la crisis eléctrica

José Antonio Román G.

"No existen más de dos reglas para escribir: tener algo que decir y decirlo"

Oscar Wilde

En Trujillo capital, funcionó durante muchos años la Compañía Anónima de Electricidad de Trujillo. La tecnología para mediados del S XX, era la adecuada, no tan "moderna" como la actual, pero funcionaba a cabalidad, El año 1953 llega al Estado Trujillo la "modernidad". Se establece la Compañía de Teléfonos, en un moderno edificio, con todos los avances para el momento. Dicha Compañía de Electricidad, se adapta al nuevo sistema de telefonía y se ve en la necesidad de sustituir el vetusto y viejo sistema que existía y lógicamente personal nuevo, para algunas tereas de atención en horas de no oficina. Funcionó como debía. Mantenimiento preventivo y curativo. En 1958, pasa a la CVF, luego a Cadafe, luego Cadela y ahora Corpoelec. Las fallas eran menores. Se solucionaban y se daba explicación a la población. Hoy día con todo lo moderno que existe, estamos viviendo un vía crucis eléctrico. De nuevo los apagones, varias veces al día y por muchas horas. Las pérdidas no han sido cuantificadas, pero son gigantescas, desde el más pequeño industrial, hasta el más alto. Técnicos en la materia, afirman que todo se debe a la desinversión y corrupción. Ingenieros eléctricos, afirman que las fallas en el suministro eléctrico es apenas la punta del iceberg, de lo que se nos viene más temprano que tarde. Hoy sale en la prensa local, un ministro que de energía no sabe nada, afirmando que todo se debe a los embalses de la Región, motivado por el verano en las cuencas de los ríos, que abastecen dichos embalses. Si acaso es el motivo, entonces por qué no se tomaron las previsiones que el caso amerita??...(…). Los que dirigen estas empresas de electricidad, no saben cuánto cuesta producir un MW. Para eso se necesita conocimientos…!! en la materia. Las redes de trasmisión requieren de un mantenimiento continuo, que son miles de kilómetros, igual que mantenimiento de las subestaciones. Esto lo dice un Ingeniero Eléctrico, que si conoce la materia. --Sí sabe de eso…--. Es de la opinión que debe procederse de inmediato a destituir al ministro de Energía Eléctrica, a los Viceministros y Directores de Corpoelec. "Es urgente despolitizar y desmilitarizar el sector". Esta última semana ha sido de un verdadero suplicio con las fallas en el suministro eléctrico. Los saqueos durante el fin de semana, estuvieron a la orden del día, pequeños inversionistas sus negocios fueron saqueados en su totalidad. Nadie responde por esos ataques. En este momento que me dedico a escribir estas notas, no hay electricidad y seguro es un corte de tres a cuatro horas. La población sufriendo las consecuencias de la ineptitud. A quién acudir??. Qué Dios nos mire con ojos de piedad.(…)

