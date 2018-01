Bates del Magallanes no respondieron

Valencia - Los Navegantes del Magallanes no dejaron un mal promedio ofensivo en su serie de playoffs frente a Caribes de Anzoátegui (.292). Sin embargo, la parte alta de la alineación encargada de producir carreras no pudo reaccionar en ante un pitcheo oriental que no lució dominante.

Los primeros cuatro bates habituales de los filibusteros: Endy Chávez, Ronny Cedeño, Jesús Valdez y Mario Lisson dejaron un promedio de .250 producto de 18 indiscutibles en 72 turnos al bate con un jonrón y 15 carreras remolcadas. El más productivo del cuarteto fue el patrullero dominicano, que soltó un bambinazo, remolcó 10 y ligó average de .375.

“Durante toda la temporada nos hemos encargado de hacer ajustes con todos nuestros muchachos. Han sido importante las ganas de trabajar de cada uno de ellos. Los hombres más experimentados no se le tienen que corregir muchas cosas porque pueden retomar el rumbo de su ofensiva en cualquier momento.