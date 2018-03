Béisbol federado juega este viernes

Dimas Albornoz | CNP: 21.548 - Con un encuentro en el estadio “Rafael Carvajal Cobos” de La urbanización La Beatriz mañana viernes comienza la octava fecha de la Liga Federada de Béisbol Valera, informaron Pedro Vielma, presidente, Antonio Camacho, vicepresidente y Roberth Torres, secretario general.

La actividad comenzará a las 02:30 pm con un encuentros de la categoría Infantil “AA” entre Gigantes de San Luis vs Lobos de La Beatriz (A). La fecha octava del Béisbol Menor proseguirá el sábado 10 en la misma sede donde jugarán a las 09:00 am Infantes de Plata II vs Lobos de La Beatriz (B) en Infantil”A”. Luego a las 11:00 am se enfrentarán de nuevo Infantes de Plata II vs Lobos (B) de la categoría Infantil “AA” y para cerrar a la 01:30 pm, en Juvenil “A” jugarán Infantes de Plata II vs Lobos.