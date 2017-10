Billetes de 10 bolívares sí tienen valor

Gabriel Montenegro | Fuentes BCV y Redes - Para beneplácito de los trabajadores, cuenta-habientes en las distintas agencias bancarias, pensionados, obreros, policías, educadores y trabajadores en general, tenemos la información de que el billete de 10 bolívares sí tiene valor , sí se puede recibir y sí puede ser pagado, ya que al no cumplirse totalmente con los cambios establecidos en el nuevo cono de billetes de mayor denominación, entonces el papel moneda de 10, 20, 50 y 100 bolívares se mantiene inalterable y sirve para cualquier tipo de operación financiera y comercial sin ningún tipo de problemas.

El pueblo puede pagar y recibir los billetes

Esta noticia se conoció de fuentes propias tanto de Sudeban como del propio Banco Central de Venezuela, emisor junto a la Casa de la Moneda de los billetes para el activo líquido o “efectivo” en el país, quienes advierten que “no se ha sacado de circulación ningún papel moneda nacional, salvo el de más bajo valor como el bolívar fuerte (moneda), los de 2 bolívares y 5 bolívares, los cuales serán retirados paulatinamente del mercado, pero el pueblo será oportunamente informado, por lo que nadie puede hablar de que algún billete venezolano “no tiene valor”, ya que estaría cometiendo un delito catalogado como estafa o saboteo financiero.

Esta información se ha propagado a nivel de las distintas redes sociales, ya que muchos transportistas y comerciantes inescrupulosos, especialmente los chinos y comercio informal, se han dado a la tarea de “regar” por allí que los billetes de 10 no tienen valor, lo cual es falso, porque los propios Bancos tienen orden de pagar también con esa denominación al igual que los de 20, 50 y 100 bolívares.

El propio presidente Nicolás Maduro y el BCV extendieron la circulación del papel moneda actual por un espacio indeterminado de tiempo, hasta tanto no se cumpla con la dotación permanente de los nuevos billetes de 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000 fijados en el nuevo cono monetario.

¿Restricciones son parte de guerra económica?

En negocios de ventas de alimentos y rutas de transportes, niegan la compra de bienes y pago de servicios a familias. Los más afectados son los trabajadores, pensionados y cuenta-ahorristas, quienes manifiestan con sobrada razón estar imposibilitados a adquirir productos y movilizarse a sus centros de labores, algo que no debería estar ocurriendo, ya que el circulante es el mismo.

Así mismo muchos trabajadores y personas de todos los estratos sociales que cobran en las agencias bancarias y reciben billetes de 10 y 20 bolívares expresaron que transportistas y algunos comerciantes “no quieren recibir el billete de 10 bolívares y los Bancos (públicos y privados) lo entregan” en las taquillas. “Qué puede hacer uno”, cuestiona lamentando no poder comprar café. “No los quieren recibir y esos todavía no los han eliminado”. La verdad es que su valor se mantiene intacto y se exhorta al pueblo a pagar con todos los tipos de billetes existentes, ya que todavía no han sido sacados de manera definitiva de la circulación. El gobierno incluso evalúa sanciones “severas” a quienes pretendan de “economistas” y rieguen el rumor de que la moneda actual no tiene valor. “Eso lo determina el gobierno junto a la Banca Nacional y no los profetas del desastre”.