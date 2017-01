Félix Maldonado | CNP: 21840 - Incertidumbre y expectativa produce en la población el nuevo aumento de salario de 50% que comenzó a regir el pasado primero de enero, según lo estableció el decreto presidencial. Empresarios y pequeños empleadores, esgrimen que no pueden soportar en su estructura de costos estas medidas, que sin duda obligarán a bajar las santamarías de pequeños negocios.

Comercios

Es importante destacar que Boconó es un municipio que tiene como principal fuente económica la producción agrícola, sin embargo en los últimos años se ha convertido en una pujante zona comercial que ha permitido el crecimiento del sector, con la posibilidad de contratar mano de obra calificada y técnica.

Desde el sector comercial lanzan su preocupación, tomando en cuenta que las ventas han mermado hasta en un 50% lo que incide directamente en la posibilidad de no mantener las puertas abiertas de sus comercios o emprendimientos. Estos pequeños comercios tienen al menos 2 empleados, señala la fuente informativa.

Inflación

El ciudadano de a pie, tiene claro que este aumento de salario será “pan para hoy y hambre para mañana” , más inflación y alza en los precios es lo que esperan los consumidores en general, lo que convierte en “sal y agua” el fulano aumento. Un día de salario con el aumento se ubica alrededor de 1.360 Bs. Aproximadamente.

Precios en alza

Los precios del día en el mercado, dan una señal de lo inútil de un aumento salarial no concertado con el sector productivo y comercial del país. Basta darse una salida al mercado para observar los precios de las verduras, por ejemplo, papas Bs. 1.000, tomates Bs. 5.000, cebolla redonda Bs. 3.500, cartón de huevos Bs. 5.500, carne Bs. 6.500 Kg., pollo Bs. 3.500 Kg., entre otros.

¿Salario integral?

Esta es la visión del gobierno, cuando incluye el bono de alimentación, como salario. Este bono según lo determina la ley que rige la materia, tiene entre sus principales objetivos; Regular el beneficio de alimentación para proteger y mejorar el estado nutricional de los trabajadores, fortalecer su salud, prevenir las enfermedades ocupacionales, propender una mayor productividad laboral. Los sujetos obligados lo constituye todo patrono sin exclusiones distintas a las derivadas de la propia ley (sector urbano y rural).

Este es el espíritu de la ley, que sea para beneficio del trabajador, no es transferible a terceros, y no está destinado para que se use en la alimentación del grupo familiar. Entonces por qué es usado, como argumento de ingreso integral para el trabajador. Se debe dejar claro que no forma parte del salario, ese concepto de “salario integral” debe ser manejado con responsabilidad.

Canasta sin aumento

Hasta el mes de noviembre del año 2016, sin el aumento decretado y con vigencia a partir del 1º de enero 2017, los precios subían por el ascensor. Por ejemplo, la Canasta Alimentaria Familiar, sólo se hace referencia a los productos de alimentación sin tomar en cuenta los productos de higiene personal, durante el mes de noviembre de 2016 se elevó a 460.381,55 bolívares, este aumento fue de 7,2% con respecto al mes anterior, equivalente a 30.755,47 bolívares, es decir, que en la actualidad se necesitan, 17 salarios mínimos (27.092,10 Bs.) para adquirir la canasta alimentaria para cinco miembros. Entre noviembre de 2015 y 2016 subió 480,9%.

