Yosmar Fernández Villegas | CNP:19899 - Luego de dar la bienvenida y agradecimiento a los periodistas presentes, la secretaria ejecutiva de la MUD en el municipio Boconó, Marelbys Terán, procedió a leer el comunicado junto a representantes de los partidos políticos Acción Democrática, Primero Justicia, Avanzada Progresista, Un nuevo Tiempo y Copei.

Comunicado

“La unidad es nuestra principal fortaleza en patrimonio de todos los venezolanos, que se debe mantener por encima de todas las cosas y las diferencias que podamos tener. La unidad trasciende de los partidos, es con unidad que podemos derrotar a este gobierno, que con elecciones municipales, regionales y presidenciales, se considera que en el debate se nutre la democracia, cuestión que nos hace crecer primero como seres humanos, como personas, donde se valoran las ideas, aportes y siempre respetando a quien piensa distinto. No se debe perder el foco se debe estar enfocado en que el adversario está en la otra acera; no se puede exponer a quien es aliado sólo por un capricho personal o grupal.

Mucho ha costado construir la unidad, hemos avanzado juntos y en conjunto con el pueblo obteniendo importantes victorias como la Asamblea Nacional, recordando siempre que quien ganó fue el pueblo, no un partido político, todos en unidad y es al pueblo a quien nuestros adversarios irrespetan, cuando no cumplen las leyes que establece la Asamblea, usando al Tribunal Supremo de Justicia como apéndice del PSUV para cumplir sus caprichos. No se debe dejar de recordar al adversario, que ahora somos mayoría, y que Boconó está en el camino correcto de la historia, de la abundancia y de la grandeza de nuestra cultura y pensamiento, que son factores que el gobierno no desea que tenga el país.

Es importante recalcar al pueblo, que una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser grande, y fue ahora cuando cortaron el derecho de los venezolanos de elegir el poder que quieren que los gobierne, cuando nuestro sistema dejó de ser democrático de forma descarada, pero desde 1999 esta dejó de ser grande, y ahora lo que el pueblo quiere es que vuelva aquella Venezuela en la que la abundancia reinaba.

Debido a lo anteriormente dicho la MUD de Boconó, en vista de la situación crítica que vive el país, de carácter económico, social y de seguridad, ahora sumando el problema de flujo de billetes, responsabilizamos al gobierno nacional por las malas decisiones e improvisaciones al sacrificar a cientos de ciudadanos, en colas interminables a los alrededores de las entidades bancarias, problema que se empeora en nuestro Municipio, por su condición rural y de carácter agrícola, donde se condenan nuestros campesinos, amas de casa, comerciantes, obreros y pueblo en general, a estar esclavizados en plena Navidad, un momento familiar y donde las personas desean estar con sus seres queridos y descansar de las dificultades que se viven en el país.

Por último cabe destacar que vienen retos cruciales que debemos enfrentar unidos para garantizar la victoria del pueblo, fuerza, poder y grandeza, en nuestros pensamientos y en recuperar la democracia, se ha logrado dos veces y se conseguirá de nuevo”.

Así concluyó la lectura del comunicado que estuvo seguida de las palabras de los diferentes activistas de los partidos políticos presentes en la actividad, bajo el lente periodístico de los medios de comunicación asistentes entre ellos Diario El Tiempo.