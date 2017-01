Yosmar Fernández Villegas | CNP: 19899 - Desde el mes de noviembre, vecinos de esta comunidad, le dieron un ultimátum a las autoridades acerca de esta medida que se hizo efectiva el último día del año 2016. En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación, dijeron sentirse burlados de quienes tienen en sus manos la solución a este problema que es de vieja data.

Desde hace más de diez años el entonces Ministerio del Ambiente, a través de una inspección técnica determinó que ese espacio, ya no estaba apto para seguir recibiendo los desechos sólidos que se generan en diez de las doce parroquias del municipio Boconó que depositan allí sus desechos semanalmente. Fueron varios los alcaldes que tuvieron conocimiento de esta medida, pero cada uno fue corriendo la arruga y hoy los platos rotos los pagan todos los habitantes del municipio Boconó.

Calles llenas de basura

Desde el pasado lunes calles y sectores de Boconó se encuentran colmados de desechos sólidos que no fueron retirados, porque los camiones recolectores no cubrieron la ruta de ese día y esto motivado a que los mismos están repletos de basura, ya que la semana pasada no pudieron vaciarla en el relleno sanitario.

Son varias las mesas de trabajo que se han realizado, pero hasta el momento no se ha presentado ninguna solución efectiva, solo paños de agua caliente; los distintos niveles de gobierno tienen corresponsabilidad en el tema del manejo de los desechos sólidos. El gobierno nacional, tiene la obligación de ubicar y acondicionar un terreno donde se le de tratamiento adecuado a la basura, el regional dotar de vehículos y el gobierno municipal la recolección de los desechos que se producen; así lo define la ley.

¿Quién le pone el cascabel al gato?

Las autoridades municipales están dando carreras. Los miembros de la comuna Miticúm mantienen su posición de no permitir el ingreso de más desechos sólidos al relleno sanitario, ahora nos preguntamos ¿qué va a pasar en los próximos días?, ya que se seguirán generando desechos sólidos, ¿quién responderá por esto? La recién nombrada directiva de la cámara municipal, manifestó que trabajaría en este tema, pero diera la impresión que les agarró la tarde.

Es importante tomar en cuenta un tratamiento adecuado para esta problemática, debido a que es un riesgo a la salud pública y una contaminación ambiental, que pudiera desatar epidemias a los habitantes del municipio Boconó, a lo cual se le sumaría la problemática de la falta de medicamentos, por lo que se insta a las autoridades a evitar mayores conflictos, que pudieran representar daños al colectivo, atendiendo esta problemática de suma urgencia para todos.