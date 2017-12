Breve reseña de Hugo Araujo en La Quebrada

Ramiro Durán - Seguramente hubo ajetreo en el cielo aquel día, diecinueve de diciembre del año dos mil diecisiete porque la orden patriarcal de Pascual y de la matrona Águeda, le ordenaron al señor Juan y a sus otros hijos e hijas para que se apresuraran a arreglar los aposentos y todas las cosas porque llegaría otro miembro de la familia, llegaría otro nieto para definitivamente quedarse con ellos, claro, la paciencia del señor Juan y la tranquilidad de la señora Vicenta a pesar de que era su hijo quien llegaba desviaron la orden para mandar a trabajar a Juan, a Pedro quienes ayudados por su cuñado Rafael José y dirigidos por Graciela, mientras que Mercedes cantando y danzando al ritmo de la música que el bohemio Víctor con su guitarra tocaba, Mercedes, acercándosele le entregaba los pinceles para que de a ratos con los colores del arco iris plasmara en la esfera del cielo el rostro de Jesús y otros dibujos que en su vida terrenal creara, más adentro estaban ayudando Daniel Albarrán y Ramona Arjona junto con sus hijos Carmen, Miguel y Amadeo acompañando a Vicenta, madre del recién llegado.

Allá estaban todos, abuelos, padres, tíos, hermanos, sobrinos, amigos, todos arreglando todo en la espera del nuevo visitante.

Hugo José Araujo Albarrán, quien nació el veinte de julio de mil novecientos cuarenta y cuatro, el primero de los hijos del Señor Juan Araujo y de la señora Vicenta Albarrán de Araujo.

Tendríamos muchas cosas para escribir, para hablar de este hombre a quien yo lo consideré muy sencillo y extremadamente servicial del que he estado eternamente agradecido porque fue el primero que me tendió su mano para ayudarme en los primeros días de haber llegado a este hermoso pueblo en aquel mes de enero de mil novecientos setenta y uno, nuestra amistad nació e iba creciendo al invitarme a su casa, presentarme a su familia, familia a la que me arraigué como a muchas otras familias quebradeñas, Hugo me brindó el apoyo que necesitaba, por eso los recuerdos son gratos, de parrandas, serenatas, tertulias, La Vega, la plaza, Hugo fue un amigo de verdad verdad.

Era un utilitis para muchas cosas, fue telefonista en la central telefónica, diestro con las letras de las pancartas, dirigía acertadamente encuentros deportivos, animador en los eventos del pueblo, fue dirigente político, acompañaba a Caracas o a la capital del Estado al Presidente y miembros Concejales quienes iban a buscar mejoras para el Distrito, redactaba o corregía discursos para ciertas personas de la política, escribía documentos de compra-venta antes y después de ser Registrador del Distrito, fundador de un equipo deportivo y de un Club Social, proyectaba las películas del padre Juan Vespertini, hizo el papel de Jesucristo cuando se inició el Viacrucis en vivo, organizaba las parrandas por la noche del treinta de noviembre para darle la bienvenida al mes de diciembre, preparaba y dirigía las escenas de las serenadas y búsqueda del Niño Jesús, tocaba el cuatro, cantaba aguinaldos, formaba bailes familiares en su casa o en otras, mientras que se bailaba, con una navaja raspaba velas de cera sobre el piso de cemento pulido para que los zapatos de los bailarines se deslizaran mejor, arreglaba artefactos eléctricos, era y fue así y de tantas otras cosas, donde creía convenientes estar, allí estaba. (De esta ciudad Capital a ese mi Terruño Pueblo) decía el encabezamiento de una carta de amor que Hugo le envió cuando trabajaba en Coro, capital del estado Falcón a una dama que admiraba en La Quebrada; no fue correspondido.

Que más decir de Hugo Araujo si muchos de ustedes lo conocieron mejor que yo, cuando niño, estudiante, joven, adulto, lo conocieron con sus virtudes, aciertos, desaciertos, enamorado, parrandero, así lo conocieron en este hermoso pueblo de La Quebrada.

Seguramente su patrón San Roque lo llevó ante la presencia de Dios para que le perdonara los pecados que como humano cometió, que lo acogiera en su seno divino y lo prepare para la Resurrección de la vida eterna, amén.