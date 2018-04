Brote de hepatitis sacude a varios sectores de Rafael Rangel

Juan Pazos |CNP: 15.605 - Dolores abdominales, náuseas y vómito, pigmentación amarilla y otros síntomas molestos, han debido sortear varios habitantes del municipio Rafael Rangel, debido a un intempestivo brote de hepatitis viral tipo “A”, desde hace un mes aproximadamente.

Los primeros cuadros se notaron en el Desarrollo Habitacional Las Trincheras, ubicado en la parroquia La Pueblita de la localidad; a tal punto que en el corrillo popular ya muchos han denominado de manera jocosa a esta zona como “Springfield”, icónico pueblo donde se escenifica la popular serie televisiva animada “Los Simpsons”, en el que los personajes tienen el particular color amarillo.

Ahora bien, dicha epidemia ya ha pasado a otros lugares como el sector La Cantarrana de la parroquia Betijoque, o en algunos tramos del sector Las Rurales de La Pueblita. Para muestra, cualquiera puede acudir a los registros fichados en el hospital María Aracélis Álvarez.

Problema

El médico Luis Portillo, especialista en salud pública y egresado de la Universidad del Zulia; lleva varios años de su vida radicado en la tierra de santos y sabios. Alertó desde su óptica profesional que durante las últimas semanas, ha debido atender a una notoria cantidad de pacientes con este mal, en su mayoría jóvenes que a leguas, se les nota un fuerte malestar general, pérdida de apetito, entre otros inconvenientes complicados propios de la hepatitis tipo “A”.

“Desde un punto de vista como epidemiólogo, se trata de un brote por el número de casos suscitados. Nosotros estudiamos enfermedades típicas en periodos de tiempo y lugares determinados, pero cuando las mismas aparecen en demasía, rebasando los casos esperados, lo catalogamos como un brote”, especificó.

“La principal causa de la hepatitis es la contaminación de las aguas y alimentos por heces fecales, siendo mecanismo de transmisión la materia fecal-oral o la urinaria-fecal. La hepatitis A no se transmite sexualmente como la B ó la C, pero debido a los diversos mecanismos de transmisión, los pacientes en fase aguda deben tener ciertas normas de higiene, para evitar el contagio de su familia y de otras personas”, comentó.

Es por ello que el Dr. Portillo recomienda que en dicha situación, no se pueden compartir implementos de comer como los cubiertos y platos, vasos, toallas o cepillos. A su vez, espetó que el tratamiento debe ser de carácter sintomático, con la ingesta de analgésicos, antipiréticos, medicinas contra el vómito, entre otras; debiéndose tomar un completo reposo en el hogar, dado a la inflamación por la que está atravesando un órgano interno tan importante como lo es el hígado.

“Las hepatitis B, C y D, antiguamente llamadas no A y no B, se contagian por la sangre contaminada del paciente, relaciones sexuales o por aquellos drogadictos que comparten las agujas hipodérmicas. La A por lo general, no deja secuelas en el hígado, a menos que el paciente tenga la enfermedad de tipo auto inmune. No tiende a ser crónica”, expresó al respecto.

Causas del mal

Al respecto del brote generado en Las Trincheras, Portillo acuña que pudiera tener incidencia que las aguas subterráneas se hayan mezclado con las provenientes de su pozo perforado, aunque para descartar este hecho, se aguarda por el análisis de las mismas por parte del laboratorio ubicado en el Cilarr, bajo las gestiones hechas por parte del ASIC Betijoque, a cargo del médico Eudes Abreu.

Sin embargo, Portillo asegura que una de las medidas a ejercer radica en tomar la zona, así como los otros lugares rangelianos afectados, sobre todo tras la reciente crisis de distribución del vital líquido por tubería, el cual depende significativamente de un servicio eléctrico que no ha sido el mejor de los últimos años, dado a las fallas presentadas en la región sur occidental venezolana.

“Debido a algunos factores de insalubridad, los habitantes deben hacer el mayor de los esfuerzos para tener un buen aseo personal, lavarse las manos continuamente, lavar los vegetales con agua y vinagre, conservar los alimentos en sitios adecuados y que haya una buena disposición de las heces y orina”, recomendó.

Al mismo tiempo y para sobrellevar la enfermedad mientras se tenga, Portillo recomienda hacerse los exámenes de serología para determinar qué tipo de hepatitis se está padeciendo, así como el de las transaminasas y bilirrubina. Si es por la dieta a ejercer, debe ser de protección hepática, mediante la ingesta de carnes con poca grasa, pescado, vegetales, frutas y cero alcohol o gaseosas coloradas, mucho menos los enlatados o frituras.

Accionar

El redactor de esta nota, pese a todas las recomendaciones de la gente para guardar absoluto reposo tras padecer la enfermedad a comienzos de marzo, arriesgó su integridad física para colocar la novedad ante el personal del ASIC Betijoque, ente dependiente de Fundasalud.

“No fue sino hace pocos días que vino el personal de ese organismo, para tomar los datos y dar las recomendaciones para los que pasamos por ese flagelo. Acudieron junto a una comitiva del programa Somos Venezuela, pero de no haberse hecho una presión mediática a través de las redes sociales y los medios radiofónicos, de seguro estaríamos esperando que actúen. Pero bueno, ya el doctor Eudes se movió y es lo importante”, comentó Juan Pazos.

Ahora bien, hay otro inconveniente para quien padezca esta enfermedad. Si acude al laboratorio del hospital MAA, se encontrará con el hecho de su completa inoperancia, debido a que el teclado de la computadora donde hacen los informes, está averiado. También se quedaron sin laminillas para montar las heces y orina, no hay anticoagulantes para las hematologías, el aparato de química se dañó, sumado a la nula presencia de químicos que miden el colesterol, triglicéridos, ácido úrico, urea, creatinina y glicemia, desde hace varias jornadas hasta la actualidad.

“Con esta severa crisis económica que muchos estamos padeciendo, los bolsillos se nos quiebran al tener que pagar en laboratorios privados lo que muy bien pudiera gestionar un Estado, al que se le paga los impuestos. Vaya el llamado a Fundasalud para que solvente cuanto antes lo que está pasando el laboratorio del Aracélis Álvarez”, resaltó una paciente embarazada, que omitió su nombre por temor a represalias.

pazos.juan@gmail.com