“Buen Provecho” Venezuela lleva esperanzas al pueblo

Gabriel Montenegro - Un valioso grupo de voluntarios, especialmente damas y amas de casa que residen en varios estados del país, están promoviendo el programa de alimentación solidaria “Buen Provecho Venezuela” con la misión de paliar en algún modo la severa falta de alimentos en las mal llamadas zonas marginales de Venezuela.

Desde Ciudad Ojeda del estado Zulia y Pampán en Trujillo, se ha consolidado esta hermosa iniciativa de solidaridad con la población más vulnerable, no para llevarles de forma permanente porque se cuenta con pocos recursos, sino para remediar en algo la actual crisis alimentaria en Venezuela y reforzar el sentimiento de hermandad y coexistencia comunitaria tan necesarias en esta época.

Las damas de esta organización no quisieron dar sus nombres, porque no buscan promoción ni protagonismo alguno, si no trabajan para que el colectivo honesto y sensible reflexione sobre la necesidad humanística de ser solidarios con nuestros semejantes. Las organizadoras programan la entrega de pequeños combos del programa un “Buen Provecho Venezuela” y aquí con “Buen Provecho Trujillo”.

Gente de buen corazón

Esto se hace posible gracias a las contribuciones de aquellas personas que donan comestibles, como pasta corta y larga, enlatados, margarina, arroz, productos cárnicos, cereales, legumbres, hortalizas, harina precocida, pan, pollo, huevos y leche de los cuales pueden disponer sin debilitar su presupuesto hogareño.

Las damas de este voluntariado social, expresaron que cualquier donativo o contribución de personas de buen corazón o instituciones pueden comunicarse por el teléfono 0416-9289257. Se agradece abstenerse gente con intenciones políticas, ya que se trata de un gesto solidario que no busca prebenda alguna ni privilegios de ningún tipo.