BUENA NUEVA 07-01-2018

Suelta tu carga - “Un hombre iba por un camino con un pesado costal de papas sobre sus espaldas. Caminaba lenta y sufridamente. Dios, que lo veía, le preguntó:-"¿Hacia dónde vas con ese saco de papas?" El hombre miró hacia el cielo y le respondió insolentemente: -"¿Por qué me preguntas si Tú lo sabes todo?" Y siguió su camino.

En otro lugar, alejado de allí, otro hombre iba cargando una carretilla llena de ladrillos. Dios, que lo veía le preguntó: -"¿Hacia dónde vas con esa carretilla?" El hombre respondió: -"Voy al pueblo”. Dios le dijo: -"¿Quieres que te ayude con esa carga?" El hombre le contestó: -"Puedo solo".

En otro lugar, un hombre cargaba un haz de leña. Dios, que lo veía, le dijo: -"¿Hacia dónde vas con esa leña?" El hombre respondió: -"La llevo a mi casa al otro lado de ese cerro". Dios le dijo: - ¿Quieres que te ayude?" El hombre, accedió y Dios se cargó la leña. Poco habían caminado, cuando el hombre le quitó la leña a Dios y la volvió a cargar el mismo. Dios siguió caminando a su lado y un kilómetro más adelante, el hombre se la volvió a entregar para que Él la llevara. Pero, más adelante, el hombre se la volvió a quitar y la cargó nuevamente y así siguió a lo largo del camino.

En otro lugar, muy lejos de allí, otro hombre iba por un camino llevandoun pesado saco de arena. Dios, que lo veía, le dijo: -"¿Hacia dónde vas con ese saco de arena?" El hombre respondió: -"Tengo que llevárselo a mi patrón, que vive a 5 Km de aquí". Le dijo Dios: -"¿Quieres que te ayude?" El hombre sonrió y le dijo: -"¡Oh sí Señor, yo ya no puedo con esta carga!" y se la entregó.Siguieron caminando y el hombre le contó a Dios de su vida, de su familia y de su trabajo. Le hacía preguntas, le pedía opiniones, en fin, el hombre y Dios,conversando y conversando, llegaron a destino. El hombre ya no se acordó más de su carga. El Señor mismo cumplió el encargo de entregársela al patrón de aquel hombre. El hombre agradeció mucho la ayuda y el Señor le dijo: -“No te dejaré ni te desampararé, siempre que me necesites, estaré contigo”.

¿Con cuál de estos cuatro hombres te identificas? ¿Eres como el primero que cuando tienes problemas, no tienes en cuenta a Dios?... O ¿eres como el segundo hombre, orgulloso y soberbio, que no acepta la ayuda de nadie? O ¿eres como el tercer hombre, que entrega su carga a Dios, pero en realidad su fe es tan poquita que decide volverla a cargar? O ¿eres como el cuarto hombre, que mantiene una buena relación con Dios y humildemente y con alegría, acepta Su ayuda y se olvida de su carga hasta el final del camino, porque confía en que Él tiene el poder para librarlo de esa carga, al punto de que ya no tiene que preocuparse más por ella?

Hace un tiempo leí por internet un relato sobre un conferencista que levantó un vaso con agua y le preguntó a los presentes: ¿Cuánto creen ustedes que pesa este vaso con agua? Las respuestas variaron entre 20 y 500 gramos. Entonces el conferencista comentó: -“No importa el peso absoluto, lo que importa es el tiempo en que voy a sostenerlo, si lo sostengo por un minuto, no pasa nada, si lo sostengo por una hora tendré dolor en el brazo, si lo sostengo un día completo, habrá que llamar a una ambulancia. Es el mismo peso, sólo que entre más tiempo lo sostengo, más pesado se va volviendo”. Y terminó diciendo: -si cargamos nuestros pesares y tristezas todo el tiempo, más temprano o más tarde no seremos capaces de continuar y la carga cada vez se irá haciendo más pesada.

Quizá cuando tienes problemas acudes a Dios, le pides, lloras, pero no sueltas tu carga. Sigues soportando y sufriendo, en constante afán.Sólo cuando voluntariamente le entregues esa carga, Él la tomará y la cargará sobre sus hombros… recuerda lo que nos dice Jesús: “¡Vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, y yo les daré descanso!” Mt 11,28.

¿Cuál es tu carga?... ¿Decepción, traición, resentimiento, abuso, abandono, soledad, tristeza, baja autoestima, adicciones...? Cualquiera que sea tu carga, no importa el tiempo que la llevas sobre tu espalda, suéltala de una vez por todas, sigue el ejemplo del cuarto hombre, mantén una buena relación con Dios, deja que te ayude con tu carga y descansa en Él. Ya no vas a seguir angustiado, porque tu problema está en sus manos. Ya no vas a sentir su peso, ¡porque ese peso lo está llevando el Señor!

Dirección: Pbro. Jesús Emiro Suárez G.

jesusemirosuarez@gmail.com