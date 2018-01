BUENA NUEVA 14-01-2018

Vive como un regalo para los demás y serás feliz

"Había decidido llegar a la Ciudad de Kammir, y tras un largo y penoso viaje por medanales y desiertos, la ciudad se ofrecía ante sus ojos como una promesa cumplida. Antes de entrar en ella, quiso descansar un rato y se acercó a un cuadrado de verdor y de arboledas que se estremecían bajo el canto de unos pájaros. La puerta de bronce estaba abierta y decidió ingresar. Sobre la grama, debajo de los árboles, resplandecían unas piedras blancas, lustrosas y muy bien cuidadas. Detuvo sus ojos en una de ellas y leyó: “Aquí ya Abdul Tareg. Vivió ochos años, 6 meses, 2 semanas y 3 días”.

Comprendió que esa piedra era una lápida, como posiblemente lo eran las otras. Se acercó a las siguientes y fue leyendo: “Aquí yace Yamir Kalib. Vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas”; “Aquí yace Tamara Arafat. Vivió 2 años, 3 meses y 5 días”. Cada piedra era una lápida con inscripciones similares: un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. No había dudas: ese lugar tan hermoso y tan bien cuidado era un cementerio. Lo sorprendente era que parecía un cementerio de niños. ¿Qué extraña peste o fatalidad había castigado a la ciudad de Kammir que había arrebatado a sus niños a tan corta edad? ¿Y dónde estarían enterrados los adultos?

Las dudas lo ahogaban. Tenía que descifrar ese misterio de un cementerio solo de niños. Vio que más allá estaba un anciano limpiando una tumba. SE acercó y, prácticamente sin saludarlo, le lanzó la pregunta que lo asfixiaba:

¿Qué extraña maldición pesa sobre esta ciudad que les ha obligado a construir un cementerio de niños?

El anciano le sonrió desde sus ojos bondadosos y le dijo muy calmadamente: No existe ninguna maldición. Ni es este un cementerio de niños. Déjeme explicarle: Aquí tenemos la costumbre de que, cuando un joven cumple quince años y ya es responsable por sus actos, los padres le entregan una libreta como este que llevo colgada al cuello. A partir de ese momento, cada vez que uno hace una obra buena, algo que trae un beneficio a los demás, vive algún acontecimiento intensamente, o es realmente feliz, abre la libreta y anota en ella, a la izquierda, la obra buena, la experiencia vivida intensamente, el rato de verdadera felicidad. A la derecha, apunta el tiempo que duró. Cuando alguien muere, abrimos la libreta y sumamos el tiempo anotado para escribirlo sobre la tumba porque es, amigo extranjero, el único y verdadero tiempo vivido”.

La alegría y la felicidad son el verdadero objetivo de la vida. El éxito no consiste tanto en amontonar dinero, fama, poder, sino que consiste en vivir contento, en ganarse el respeto y el cariño de los demás, en dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontró. Los que sólo aprecian el dinero, suelen ser sólo apreciados por su dinero. Como ha escrito Fernando Savater, “todo lo que lleva a la alegría tiene justificación y todo lo que nos aleja de ella es un camino equivocado. Quien no tiene alegría – por sabio, rico, poderoso, guapo… que sea – es un miserable que carece de lo más importante. La gente es mala porque es desgraciada; se sienten solos, llenos de miedos, de envidia; solos, sin amor, sin respeto… los que viven felices no suelen ser malos”.

Busca el bien, trata de ser siempre bueno, vive como un regalo para los demás, y encontrarás la felicidad. La felicidad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que uno hace: en vivir intensamente cada acción, en disfrutar cada momento, en buscar en todo la excelencia. Para ser feliz, hay que tener un proyecto, querer algo con intensidad, de modo que merezca la pena enfrentar los problemas y dificultades.

Todo lo que haces a otro, te lo haces a ti mismo. No podrás entenderte si te desentiendes de los demás. Siembra alegría, bondad, respeto, y cosecharás alegría, bondad, respeto. Intenta no ocupar tu vida en odiar y tener miedo, sino en servir y alegrar. Vive tu momento presente sin renunciar a tus sueños ni a tus ideales. Pero sacude tu pesimismo, desánimo y flojera y empieza a luchar por hacer realidad tus mejores sueños.

Atrévete a vivir. Decide quién eres y qué es lo que quieres realmente en la vida. Elige el puerto de tu destino: tal vez no puedas controlar el viento, pero ciertamente puedes controlar las velas de tu embarcación. Algunos, en su afán de amontonar tesoros y riquezas, olvidan lo principal y malgastan la única oportunidad de sus vidas.

