Marianela Mavares | CNP: 6115 - Usuarios del servicio Bustrujillo se quejan de tener 3 días haciendo cola para obtener la tarjeta inteligente y así poder disfrutar de este servicio, pero no han podido adquirirla porque una vez comenzado el servicio se cae el sistema y solo se atiende a 4 ó 5 personas y el resto espera entre 2 y 3 horas para ver si pueden obtenerla, pero resulta infructuosa la espera.

Al ofrecer la información los afectados: profesora Gregory Aldana, María Castro y Jairo Briceño, quienes se atrevieron a poner la queja acotaron que “nos presentamos ante las oficinas de Bustrujillo en Valera, para platear la situación, donde fuimos atendidos de forma amable por la licenciada Rosa Montilla (administradora), José La Cruz (Supervisor de Operaciones), Juan Rangel (Coordinador de Centro de Control de Operaciones), quienes nos manifestaron que están presentando problemas con la línea de Internet y por ello, le solicitaron a las autoridades en la ciudad de Caracas una línea exclusiva para la venta de las tarjetas y así evitar los contratiempos que se están presentando a la hora de entregarlas”.

Alternativas

Los declarantes exhortan a la empresa Bustrujillo que presente alternativas a los usuarios mientras se solventa esta situación, ya que no venden ticket y los choferes no aceptan a los pasajeros que no presentan la tarjeta, ocasionando con ello, inconvenientes al pueblo porque debe invertir mayor cantidad de dinero al tomar el transporte público cuyas tarifas altas afectan el bolsillo de las familias, además se impide que los usuarios disfruten del servicio del Bustrujillo cuyo pasaje está regulado, hay mayor seguridad y mejor servicio.