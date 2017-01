Gabriel Montenegro - El Departamento de Prensa del Trujillanos FC destaca que “semana de trabajo ha sido exigente para los guerreros, la preparación no se detiene, cada esfuerzo empleado por todos los actores van dirigidos hacia lograr superar las actuaciones de los dos últimos años. Jugadores ya conocidos como los nuevos integrantes entienden la magnitud del reto que afrontan y esperan darlo todo por los colores guerreros”.

“Desde que llegué estoy agradecido con Dios y en plena disposición con el profe y con mis compañeros para lo que se nos viene, acá voy a trabajar desde cero porque es una nueva experiencia”, comentó una de las nuevas caras guerreras como es Joel Cáceres.

Cáceres proviene del Estudiantes de Caracas y desde su llegada a principios de semana el ambiente ha sido extraordinario; “me encontré con una gran familia, todos tanto jugadores como entrenadores meten la mano para levantarnos, para unirnos más y para que podamos estar a tono en todo momento, esto es una familia bonita y dispuesta a pelear el torneo”, dijo Cáceres.

Objetivos claros

El defensor tiene claro el objetivo, pero para ello no el trabajo diario será el verdadero trampolín “la idea es entregar el mil por ciento, en cada entrenamiento poder competir sanamente para entrar en la convocatoria del fin de semana y así en cada juego, mi objetivo son los objetivos del club, ningún jugador gana algo por si solo sino en colectivo, ese ambiente del camerino se va a transmitir al terreno de juego y entre todos veremos grandes resultados”, comentó.

A pesar de no poder estar durante el periodo de trabajo decembrino, para el lateral la exigencia en el trabajo es por todo lo alto, los guerreros siempre han sido equipo de dura lucha por lo que el ritmo de trabajo no baja, “estos días han sido fuertes, a pesar de no haber estado en Santa Ana, veo como cada jugador se esfuerza como si estuvieran en el primer día de pretemporada, esta semana ha sido bastante exigente en cuanto a trabajo, ya la plantilla está casi que completa y poco a poco iremos consolidándonos en lo físico y futbolístico para ser un bloque tanto en casa como de visitante”.