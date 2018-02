Cada vez hay más gente que se va sin ningún plan

CARACAS / AGENCIA - Desde el año 2017 la cantidad de venezolanos que resolvió irse del país debido a la crisis económica ha sido tan alta que los psiquiatras han tenido que modificar el formato de sus consultas para atender las inquietudes. “El movimiento migratorio de los venezolanos ha sido dramático en el último año, inclusive hemos tenido que improvisar técnicas de afrontamiento novedosas, porque el fenómeno ha sido muy particular”, afirma Luis Madrid, médico psiquiatra especialista en trastornos afectivos y coordinador del Comité de Trastornos Afectivos de la Sociedad Venezolana que agrupa a estos profesionales.

—¿En qué consiste esa particularidad?

—Si bien este proceso de éxodo comenzó hace cuatro años de manera significativa, ahora la gente sale huyendo sin ningún tipo de programación, sin plan de vida, de manera no programada, caótica, y eso aumenta el riesgo de que el proceso migratorio no sea exitoso. De este extremo al otro, constituido por gente que se va del país con mucha planificación, hay una gran variedad de personas que se marchan o se han ido.

—¿Cuáles son esos tipos de pacientes?

—En primer lugar, el venezolano que está en esta situación requiere de abordaje porque los habitantes de este país nunca han sido emigrantes y nunca tuvieron esa necesidad. Las personas que abandonan el país con un buen diseño de vida en otra parte, no tienen necesidad de atención. Sin embargo, veo mucha gente que migra con muchas dudas. Son pacientes que tienen que irse del país pero no quieren, y expresan miedo, que es el sentimiento más común y que se traduce en angustia, ataques de pánico: son aquellos que tienen hijos o familiares en el exterior que les piden que viajen porque los acogerán en sus casas, o que tienen hijos menores y desean darles una mejor educación. Otros que han hecho planes para irse pero no saben cómo lo harán, son los que dicen “me voy y allá veo qué hago y cómo resuelvo”, y son muy frecuentes; inclusive hay pacientes que se fueron y regresaron a Venezuela, después de haber vendido todo aquí.

—¿Qué razones alegan los pacientes que deciden irse a vivir a otro país?

—Las razones más frecuentes son la situación económica y la inseguridad. Tengo pacientes que llegan a la consulta con estrés postraumático porque fueron secuestrados, son los que no volvieron a la segunda consulta porque se fueron del país. Pero lo grave es que estamos pasando de una situación de miedo estructurado, si se quiere normal frente a la situación del país, a una situación de incertidumbre, de duda, de falta de certeza; nuestro cerebro no está diseñado para manejar la incertidumbre de forma prolongada, como se vive ahora, porque eso genera confusión y caos.

—¿Qué le dicen acerca del futuro?

—Algunas personas lo temen, desean un futuro estable, darle más sentido a sus vidas; muchas se van no solo por petición de la familia, sino también por otro tipo de situaciones traumáticas, como que se quedaron sin trabajo o no tienen qué comer. Esas son las principales razones.