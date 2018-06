Cae Colombia 2 a 1 ante Japón

Japón dio la sorpresa ante Colombia y se llevó los tres puntos ante un equipo que jugó con diez jugadores durante más de 85 minutos. James no fue titular y jugó el tramo final del duelo, pero no fue suficiente para una Colombia que se mostró muy débil en defensa. Con un tanto de Osako los japoneses volvieron a ganar en un Mundial, algo que no hacían desde 2010.