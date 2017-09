Cafapetru honra a las secretarias

Gabriel Montenegro - La Caja de Ahorros de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Trujillo, en las personas de su Junta Directiva en pleno, encabezada por la Comisionada (j) Omaira Palencia, el Tsu Elvis Peña y demás integrantes de ese cuerpo de atención social y financiero, están enviando un mensaje de felicitación a todas las secretarias venezolanas y trujillanas en general, especialmente a las damas que laboran día a día para brindar una atención esmerada a los afiliados, no sólo en Cafapetru, sino también en el Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Trujillo (Inpresfapet).

Abnegadas profesionales

La comisionada Palencia expresó: “ Estas abnegadas trabajadoras no sólo son baluarte fundamental en el éxito y pulcritud de nuestra gestión en favor de todos los funcionarios y trabajadores policiales, sino que entregan buena parte de su vida en función del bienestar de nuestros socios y afiliados. Quienes acuden a Cafapetru en busca de algún beneficio o solicitud, no sólo se encuentran una bella dama, una sonrisa oportuna, una señora atenta o una joven eficiente, sino la verdadera representación de la atención pública hecha mujer, ya que trabajamos con mística y entrega por lo que hacemos, de manera que no me queda más que felicitarlas de todo corazón a nombre de la directiva, del comandante Villegas y de toda la gran familia policial deseándoles todo el éxito del mundo. Por supuesto que para ellas también habrá un pequeño presente de parte de los directivos y afiliados…! Felicitaciones!