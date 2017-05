Caja Seca y Nueva Bolivia envueltas en saqueos y enfrentamientos

Massiel Viloria | CNP: 10.587 - Desde las cinco de la tarde y hasta la madrugada del pasado lunes se repitieron los enfrentamientos entre manifestantes y miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía de Mérida en la carretera Panamericana, específicamente en el sector El Latino de Nueva Bolivia, capital del municipio Tulio Febres Cordero.

Dicha confrontación comenzó luego de que un grupo de personas presuntamente arremetiera en contra de un piquete de la Policía de Mérida, en el momento en que se repartían unos 3 mil litros de leche donados por los ganaderos en las inmediaciones del puente sobre el río Torondoy.

Desde entonces el número de manifestantes se multiplicó a tal punto que hicieron retroceder a los funcionarios del orden público, hasta llegar a Caja Seca para posteriormente refugiarse en la sede del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez). Pasadas las 10 de la noche se registraban saqueos en Nueva Bolivia y Caja Seca, siendo los casos confirmados el Supermercado Nueva Bolivia, ubicado en el sector El Latino, una reconocida boutique situada frente a la policía zuliana, así como el centro de acopio de las cajas Clap.

Asimismo, trascendió que un grupo de personas arremetió a pedradas en contra de la sede del Cpbez donde se encontraban refugiados los efectivos de la GNB provocando daños materiales múltiples, entre ellos los ventanales principales rotos, así como el parabrisas de una patrulla y un camión que permanecía en custodia.

De igual forma se supo que fueron partidos varios vidrios del Banco Occidental de Descuento (BOD), así como también daños a teléfonos públicos, cables y vialidad.

Herido

En medio de la confrontación suscitada en la sede del Cpbez, el comandante de dicha estación policial, comisionado Leonardo Dávila, resultó herido en la cabeza luego de ser agredido con un objeto contundente, por lo que recibió cuatro puntos de sutura en la frente.

Reacciones

Integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, repudiaron los hechos ocurridos y aseguraron estar en contra de los sucesos vandálicos, aseverando que su lucha es democrática, tal y como lo demostraron durante su participación en el Plantón Nacional, el cual dijeron se terminó cuando el camión de la leche tuvo que retirarse del lugar, momento en el que ellos también se retiraron.

Posición

En este sentido, Javier Solarte, responsable de la MUD en Tulio Febres Cordero emitió un comunicado, donde rechaza contundentemente todos y cada uno de los hechos de violencia, así como los saqueos al comercio. ¨Como secretario ejecutivo de la MUD Tulio Febres Cordero y en nombre de mis compañeros, repudiamos y condenamos los actos vandálicos sucedidos ayer en ambos Municipios, que nadie venga a tratar de endilgarnos lo que pasó, nuestros objetivos son otros muy diferentes de perjudicar a la comunidad y así lo hemos demostrado en las anteriores actividades, porque aquí se irá el gobierno y se irá la GNB pero nosotros nos seguiremos viendo la cara todo los días, por lo tanto asumimos nuestras responsabilidades en cuanto a la convocatoria se refiere, que nadie nos acuse de irresponsables por llamar a la gente a protestar, sabemos que las actividades conllevan estos peligros, pero irresponsabilidad nos parece a nosotros fue la del gobierno al convocar en esos términos la Constituyente, que es echarle más leña al fuego en un país en pleno conflicto y en el que cada vez que la gente reclama algún derecho, el gobierno aprieta una vuelta más la tuerca de su dictadura, por lo tanto no renunciamos a nuestro derecho a protestar pacíficamente, que es el único camino que nos ha dejado el gobierno para que se escuche nuestra voz.¨ Recalcó.

Suspenden actividades

Seguidamente, el dirigente de Avanzada Progresista puntualizó que todas las actividades de concentración y manifestación quedan suspendidas hasta nuevo aviso, por lo que alertó a la comunidad a no dejarse engañar por llamados distintos a los descritos anteriormente. ¨hemos decidido de manera unánime suspender todo tipo de llamado y actividad para lo que resta de semana, de manera de que los ánimos se calmen y los revoltosos no tengan excusas de actuar, así se lo haremos saber a las autoridades e igualmente le recomendaremos que disminuyan la presencia desmedida de la GNB, ya que ha sido visto esto como factor provocador por la gente y más cuando los ánimos están caldeados, y porque consideramos que como se habían venido llevando de manera pacífica las anteriores actividades no era necesaria su presencia¨. Dijo Solarte.

Llamado

Para culminar el dirigente opositor instó a las instancias pertinentes para que se abran las investigaciones relacionadas a los hechos. ¨También le hacemos saber que nosotros somos los más interesados en que se capturen y juzguen a los responsables de estos hechos, ya que estamos seguros de que el gobierno tratará de sacarle provecho político a la lamentable situación, acusando y persiguiendonos a nosotros la dirigencia política¨. Acotó la fuente.

Hasta nuevo aviso

Comerciantes alarmados aseguraron no aperturar sus actividades rutinarias hasta tanto los cuerpos de seguridad no les garanticen su integridad y la de sus bienes; mientras tanto, el comercio en Caja Seca continuó cerrado y gran parte de los comerciantes desalojaron sus locales transportando la mercancía a lugares seguros a fin de evitar saqueos.

massielviloria@hotmail.com