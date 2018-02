Cajas del Clap en “pico e’ zamuro”

Marianela Mavares | CNP:6.115 - Por sentirse molestos y burlados por los representantes de sus respectivos Consejos Comunales y El Clap, vecinos de las urbanizaciones Los Ríos, Vista Hermosa y La Floresta hicieron una manifestación pacífica con cierre del Eje Vial, desde las 6 de la mañana de ayer jueves primero de febrero, la cual mantuvieron hasta alrededor de las 10:30 de la mañana, con el objeto de exigir la entrega de sus cajas de comida, las cuales cancelaron desde hace 15 días a través de transferencias a cada uno de los representantes de calles, con la premura del caso y con el compromiso que llegarían a más tardar en una semana.

En la actividad de calle se presentó una comisión de la Brigada Especial Antimotín y de Orden Interno de la Guardia Nacional Bolivariana para persuadir a los manifestantes a retirarse del lugar y dar paso vehicular, a lo cual se negaron los afectados, quienes exigían la presencia del alcalde Leonel Ruiz, quien no se presentó porque al parecer está de viaje a la ciudad de Caracas, para asistir a los actos del 4 de Febrero, dijo uno de los vecinos presentes.

Los manifestantes conversaron con la Jefa de Comercialización de Agropatria, María Ramírez, quien les informó que esta empresa estadal no les suministraría las cajas porque el corregidor de Pampanito, Leonel Ruiz, mantiene con ellos una deuda que no les ha cancelado y por ello, no les ha suministrado las cajas.

En vista de lo planteado por la funcionaria, los reclamantes acudieron en tropel hacia la Alcaldía para exigir la entrega de la caja de comida y para levantar un acta compromiso entre las partes, que de no ser cumplida por las autoridades, tomarán otras acciones contundentes.

Cabe citar que esta semana han realizado varias acciones de calles para exigir sus cajas, pero la de ayer fue la más contundente y esperan que esta misma semana les sean suministradas.