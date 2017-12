Califican de insuficiente monto de pensiones

CARACAS / AGENCIA - El presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela, Emilio Lozada dijo a través del programa -A Tiempo- que transmite Unión Radio, que entre los pensionados contributivos y los no contributivos, debe haber una diferencia entre lo que percibe cada uno, según un proyecto de ley que está próximo a aprobarse por la Asamblea Nacional (AN).

Lozada reiteró que seguirán luchando por el pago del bono de alimentación, que asegura está aprobado por la AN y por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Señaló que estarán constantemente protestando por sus derechos.

Calificó de “burla” los Bs. 231 mil que perciben los pensionados no alcanza para comprar ni un cuarto de kilo de jamón. “Esta situación sigue empeorando. El tratamiento de las personas de la tercera edad, no hay medicinas, no hay alimentos”.