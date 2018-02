Campeonato de Ajedrez comienza hoy en Valera

Fuente: @Deporte Trujillo - Hoy sábado 3 de febrero a las 9:00 am en la Casa del Ajedrez “Aleidy Martínez” comienza el I Estadal de Ajedrez de la Juventud en las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18 masculino y femenino.

Según informó José Guadalajara, presidente de la ATA, el evento tendrá carácter evaluativo para la conformación de futuras selecciones en las categorías menores y se estarán disputando eventos individuales con premios hasta el tercer lugar de cada categoría, esto gracias al trabajo articulado entre la Asociación Trujillana de Ajedrez (ATA) y la unidad de masificación del Indet dirigida por José Oscar Pineda.

Agregó Guadalajara que con este evento se salda una deuda del ajedrez trujillano con las categorías menores, “desde que asumimos el compromiso de dirigir el ajedrez, nos hemos puesto entre una de tantas metas, recuperar los estadales en sus distintas categorías y modalidades, para así masificar el deporte (Ajedrez) en nuestro estado”, acotó.