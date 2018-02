Campeonato de Ajedrez comienza hoy en Valera

Dimas Albornoz | CNP: 21.548 - A sala llena y con participación de más de 70 jugadores de los municipios Valera, Escuque, Sucre, Pampán, Trujillo, Rafael Rangel y Pampanito este sábado 3 de febrero en la Casa del Ajedrez “Aleidy Martínez” se llevó a cabo el I Estadal de Ajedrez de la Juventud en las categorías sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18 masculino y femenino.

José Guadalajara, presidente de la Asociación Trujillana de Ajedrez, informó que los mejores jugadores del evento serán evaluados para conformar las futuras selecciones en las categorías menores del estado.

El Estadal de Ajedrez de la Juventud es organizado por la Asociación Trujillana de Ajedrez (ATA), conjuntamente con la Escuela de Ajedrez Las Palmas y la el Club de Ajedrez Redentivo de Escuque con el apoyo de la Unidad de Masificación del Indet dirigida por José Oscar Pineda.

“Desde que asumimos el compromiso de dirigir el ajedrez, nos hemos puesto entre una de tantas metas, recuperar los estadales en sus distintas categorías y modalidades, para así masificar el deporte (Ajedrez) en nuestro estado”, acotó José Guadalajara, quien agradeció el trabajo que para este campeonato realizó el personal técnico de la ATA, Estefany Naranjo, Víctor Naranjo, Yarelis Briceño, Francisco García y Douglas Abreu.