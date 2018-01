Campeonato de Fútbol Veteranos comenzó en cancha de Venvidrio

Dimas Albornoz | CNP: 21.548 - Organizada por la empresa Venvidrio y el Indet en las instalaciones deportivas de esta factoría se inició el Campeonato de Fútbol de Veteranos con los siguientes resultados.

El jueves 25 Tienda Naturista Jorge se impuso al BOD con marcador de 2 goles por 1, Hogo y Yorvi marcaron por los naturistas mientras que Lato Bernal marcó por los bancarios. En otro partido de la jornada Andinos, con dos goles de Ridenson Morillo y Rubelic derrotó 3-0 a El Milagro FC.

El sábado Andinos derrotó a Tienda Naturista Jorge 3-2; Venvidrio y Bella Vista empataron 1-1 y el BOD se impuso a El Milagro 2-1.

La próxima fecha del Fútbol de Veteranos en la Cancha de Venvidrio se juagará hoy martes. A primera hora jugarán Bella Vista vs BOD y Venvidrio irá contra Andinos.

José Luis Antequera, entrenador de Venvidrio dio a conocer los resultados de un torneo de fútbol menor que se desarrolló en esas instalaciones deportivas teniendo como invitados a los chicos de la Escuela de Fútbol Menor Orazio Di Rosa del Italven. Los chicos de la Escuela de Fútbol de Venvidrio consiguieron tres victorias 2-1 en Sub 8 sobre Italven; 3-0 en Sub 10 y 3-2 en Sub 12.