Campeonato Estadal ATF se reanuda el 3 de febrero

Dimas Albornoz | CNP: 21.548 - El presidente de la Asociación Trujillana de Fútbol (ATF), Saulo Herrera, anuncio de manera oficial la reanudación del campeonato estadal en sus diferentes categorías.

Según precisó el dirigente del balompié local el torneo entró en receso el pasado mes de diciembre y por cuestiones relacionadas con la re programación de eventos oficiales de la Federación Venezolana de Fútbol se había retrasado algunos días.

Precisó Herrera que en este torneo que se juega por la Copa Banco de Venezuela-ATF, participan 25 escuelas de fútbol del estado en categorías desde la Sub 8 a la Sub 20 en Masculino, y en Femenino desde la sub 14 hasta libre (20 años).

Para ultimar detalles del estadal, Saulo Herrera adelantó que el próximo lunes 26 a las 3 pm, en la oficina de la ATF, habrá una reunión con todos los delegados de las escuelas participantes.

El presidente del ATF aprovechó su visita a la redacción de Diario El Tiempo para informar el comienzo del Interregional organizado por la Comisión Nacional de Torneos del FVF. La representación estadal estará a cargo del Trujillanos FC en sus categorías de la Sub 12 hasta la Sub 18.