Campeonato mantenimiento de bolas criollas en Carvajal

Gabriel Montenegro - Luego de la majestuosa inauguración del Campeonato de mantenimiento de bolas criollas, femenino y masculino, en el municipio San Rafael de Carvajal, para este fin de semana continúa dicho torneo, patrocinado por el gobierno comunal que lidera el alcalde Marcos Montilla, y organizado por la Liga Municipal de Bolas Criollas, que preside Francis Aldana, con el apoyo del Instituto Municipal de Deporte (Iamdcarv) que dirigen Antonio Rodríguez, Rafael Franco y Luz Marilú Linares.

Invita Isabel Bastidas

La información fue suministrada por la entrenadora Isabel Bastidas, quien indicó que para este viernes 5 de mayo, en la cancha La Hoyada de Benito Rojas, se enfrentarán en masculino, Los Ronceros Vs. Las Rurales; y a las 7:00 pm, San Antonio Vs. La Sabana. Simultáneamente, en la cancha La Cejita, 5:00 pm, Los Novatos Vs. La Polar, seguidamente, a las 7:00 pm, Los Primos Vs. Deportivo L.R.

Para el sábado 6 de mayo -prosiguió- en la cancha La Hoyada, a la 1:00 pm en femenino, Las Orichas Vs. Santo Domingo; 3:00 pm, Las Canarias Vs. La Cejita. En masculino 5:00 pm, Los Ronceros Vs. Los Primos; 7:00 pm. Los Canarios Vs. Deportivo L.R. Paralelamente, en la cancha La Cejita 1:00 pm, Las Juveniles Vs. La Roca; 3:00 pm, Los Sport Vs. La Hoyada; 5:00 pm, La Sabana Vs. La Polar; finalizando a las 7:00 pm, Las Rurales Vs. Los Novatos.