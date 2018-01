Capriles: Los venezolanos debemos defender la vida de todos sin importar como piensen

El líder de la oposición, Henrique Capriles, condenó el procedimiento del Gobierno Nacional contra el ex funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Oscar Pérez, realizado este lunes en El Junquito. “Lo que vimos a través de varios vídeos difundidos en las redes sociales son hechos absolutamente abominables, dantescos que demuestran que lo que hubo fue una ejecución que debemos repudiar, porque no hubo un procedimiento pertinente con el Ministerio Público, y es eso lo que se pregunta nuestro pueblo. El cambio no pasa por las armas porque lo que se logra con violencia se mantiene con violencia”.

Durante una entrevista en el Circuito Unión Radio, aseguró que lo ocurrido con Óscar Pérez ha pasado estos últimos tiempos con la denominada Operación de Liberación del Pueblo (OLP), que a su juicio, fungieron como operación de exterminio; por lo que pidió a los venezolanos defender la vida de todos sin importar su forma de pensar.

“Hoy le digo a la gente con mucho respeto, yo no me meto en el terreno del odio, los venezolanos tenemos que defender la vida, los derechos son para todos. No es que yo defiendo los derechos de un grupo y de otro no, porque si no rompemos con eso, este país no va a cambiar. Los derechos y deberes son para todos y es por eso que hay que condenar estas situaciones, yo no creo que el cambio en Venezuela se logre con violencia”.

Afirmó que el camino para salir de la situación que atraviesa Venezuela es lejos de la violencia, aunque el Gobierno haya cerrado la vía electoral. “Siempre he creído en que con violencia no lograremos un cambio en este país, y aunque el gobierno nos haya secuestrado nuestro derecho al voto, debemos seguir luchando para rescatarlo. Hoy nuestro pueblo tiene mucha indignación pero no permitamos que eso nos ciegue de lo que queremos, que es paz, seguridad, comida y medicinas. Los venezolanos tenemos derecho a un mejor futuro y es por eso que esperamos que en esa negociación que se está dando se logre como resultado el rescate del voto”.

Finalmente el líder opositor aseveró que se deben agotar todos los recursos para lograr que en Venezuela se celebren elecciones justas que le den una base sólida al próximo gobierno para que al país pueda tener progreso, por lo que invitó a los venezolanos a no caer en el terreno de la desesperanza y el desánimo. “Si permitimos que nos roben la esperanza entonces será el gobierno quien gane. Nosotros debemos seguir luchando para evitar que se dé una explosión social, es por eso que aunque tenga una inhabilitación sobre mis hombros, nada va a evitar que siga luchando por mi país”.