Carache votó a pesar de las trabas

Enviados especiales: Gabriel Montenegro - Richard Montilla - Jogli Bencomo - En la jornada para la elección de gobernadores a nivel nacional y regional uno de los municipios con mayor fervor democrático por el estado Trujillo lo ha sido sin dudas el pueblo carachense. En nuestro recorrido habitual por los distintos centros abiertos a tal propósito, estuvimos visitando las distintas parroquias comenzando por La Concepción, Panamericana, La Unión y Carache capital, entidad esta última donde como es de suponerse se concentra la mayor cantidad de votantes para un total de 9.162 ciudadanos inscritos en 22 centros activados a tal fin.

En primer lugar, luego de nuestro paso por las agrestes carreteras de esta bella región, estuvimos en la Unidad Educativa Juan Antonio Román Valecillos, donde a pesar de las trababas normales por parte de algunos miembros del Plan República, pudimos conversar con la Coordinadora del Centro Electoral Municipal, señora Diana Leal, quien nos corroboró que el proceso estuvo relativamente tranquilo. La funcionaria del Poder Electoral, expresó que los votantes acudieron sin contratiempos a sus centros, donde una vez verificados sus datos en perfecto orden fueron ingresando a cumplir con este deber de patria.

¿Hubo contratiempos de tipo técnico?

Salvo pequeños inconvenientes la mayoría de las mesas y máquinas estuvieron operativas desde las 6:00 am y tras verificarse la normalidad procedimos a comenzar con el proceso, sin haberse suscitado ningún tipo de imprevistos.”-dijo la funcionaria del Poder Electoral

Plan República muy exagerado

El Plan República cumplió con el resguardo tanto de las personas (testigos de mesa) y autoridades destacadas, además de los equipos, ayudando a los sufragantes de la tercera edad o gente con limitaciones a cumplir con este derecho; pero fueron muy limitativos con el trabajo de la prensa, incluso hasta exagerados, ya que para todo era negativo: “No se puede hacer esto, no pueden hacer aquello”- sin dudas trabas de todo tipo.

En el caso de la Escuela Bolivariana Dr. Ernst, hubimos de sacar prácticamente a la calle a la Coordinadora Municipal Electoral Ramelis Contreras Freites, quien fue muy amable y nos confirmó la total normalidad en el proceso, además de expresar que “No hubo contratiempos y a eso de las 11:30 de la mañana la abstención estaba vencida”. Esta irregularidad es muy repudiable, ya que el Plan República le pasó por encima a los funcionarios del Poder Electoral.

Cabe preguntarse ¿ Entonces para qué piden a los medios registrarse ante el CNE? No se justifica que un gobierno que le encanta la promoción de su gestión y de amplias cadenas radiales y televisivas ponga todo tipo de barreras y utilice al Plan República para cerrar el paso al trabajo periodístico, muy lamentable, ya que los funcionarios militares destacados en cada uno de los centros al parecer tenían un solo propósito, impedir el trabajo de los medios y pantallar toda la jornada. Extrañamos esta actitud, puesto que siempre hemos mantenido buenas relaciones con el Zodi, la Guarnición Militar de Trujillo, el Bird 222 Coronel “Luis María Rivas Dávila”. En síntesis, estamos decepcionados del mal trato en los centros de votación.

OPOSICIÓN DENUNCIÓ AMEDRENTAMIENTO

Por su parte Luis Mejías, representante de Acción Democrática y testigo en estas elecciones, manifestó que los adeptos al partido y factores de gobierno aplicaron el amedrentamiento permanente con el aval de los funcionarios de Plan República. “ Nos montaron alcabalas para que nuestros votantes tuviera todo tipo de trabas, mientras a ellos los conducían rapidito a votar” “ Estén por seguros que vamos a denunciar este burdo hecho ante la Fiscalía del Ministerio Público”-dijo Mejía.

En cuanto al Liceo Bolivariano Dr. Ernst, lugar en el cual sufraga el actual alcalde Sogel Sallam, el mismo también estuvo muy concurrido. En Carache generalmente la gente acude a los centros pasadas las 8: 30 ó 9:00 de la mañana, ya que es costumbre no madrugar mucho, por ser una entidad relativamente tranquila a la hora de un proceso electoral. Aquí también tuvimos inconvenientes con los integrantes del Plan República, optando por llamar a los funcionarios del Poder Popular para la zona exterior. Ayer comenzó a llover bien temprano, lo cual puso un tanto pesado el proceso, pero luego de las 11:00 am . La gente del Plan República no estuvo muy colaborador.