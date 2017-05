Carlos Chuecos requiere atención

Gabriel Montenegro - El entrenador y ex futbolista regional Carlos Chuecos, quien ha dejado su estela como atleta insigne y forjador de juventudes, siendo integrante de la Selección de Motatán y luego Trujillo en el año 1982, además de indudable gloria deportiva, requiere la urgente ayuda de autoridades deportivas para enfrentar con dignidad las secuelas de una enfermedad.

Proveniente de una familia de educadores y deportistas natos, Chuecos se ha dedicado a la formación y desarrollo de los nuevos valores del trujillano. De excelente trato, hombre humilde, sencillo y buen amigo, hace varios años sufrió un accidente cerebrovascular que mermó en gran modo sus capacidades sicomotoras.

“SI” A LA ATENCIÓN y “NO” AL ABANDONO

El camino a su recuperación ha sido largo y sacrificado, y hoy en día donde no se encuentran las medicinas adecuadas y la nutrición de su caso, es que hacemos desde El Tiempo este llamado de urgencia, no solo a Medardo Fernández, al gobernador Rangel Silva, sino al propio alcalde Helmer David Palma, ya que se trata de un valor que no debemos abandonar a su suerte. Ojalá y mis palabras toquen el corazón de alguna autoridad y Carlos Chuecos reciba la atención que se merece,… no una dádiva o limosna, sino el trato adecuado a su altura deportiva y humana.