Carne y pollo inalcanzables en Boconó

Félix E. Maldonado | CNP 21.840 - El tema de la inflación toca nuevamente el rubro alimenticio de los cárnicos, principalmente lo que tiene que ver con pollo, carne de res, ovejo o cochino. Los mismos se encuentran inalcanzables para la clase trabajadora trujillana y en Boconó la sociedad no escapa a esta realidad.

El equipo de la corresponsalía Boconó de Diario El Tiempo, realizó una rápida visita por los principales centros de compras de la localidad trujillana, para constatar de primera mano, los precios que se encuentran estos productos de gran importancia en la ingesta alimenticia de la población.

En relación a los precios que tenían estos productos un mes atrás, en consulta con los vendedores y consumidores, se produjo un incremento de por los menos un 70% en las últimas semanas, alcanzando la bicoca de 12 mil y 14 mil Bs. un kilogramo de carne roja (res), en las carnicerías privadas.

Mercado

Entre tanto se visitó las instalaciones del Mercado Municipal de Boconó, donde los precios fijados, oscilan entre 8 mil, hasta los 10 mil bolívares, según el corte, es decir de primera, segunda o tercera.

Este precio se diferencia de los que se consiguen fuera del espacio público, por distintos costos fijos y variables, que deben asumir, los propietarios de las carnicería en locales comerciales, entre ellos alquileres, personal, servicios, fletes, entre otros.

Costos y precios

En consulta, realizada con algunos propietarios esgrimen que los costos del kilogramo de carne en canal, es muy alto. Están despachando los proveedores entre 7 mil y hasta 9 mil el kilogramo en canal. “No se puede vender barato, por los costos no dan para mantener este tipo de negocio, no vamos a trabajar, de gratis” dice un carnicero que solicitó no ser identificado.

Pollo y cochino

En relación a otros tipos de cárnicos, como por ejemplo el pollo y la carne de cerdo, la situación no es distinta. El pollo entero se cotiza por el orden de los 6.500 a 7.000 Bs. La milanesa de pechuga, en 10 mil, muslo, 4.500 y 5.000 Bs.

Entre tanto el popular cochino, uno de los productos cárnicos más populares y apetecidos en la mesa de los trujillanos y boconeses, se cotiza por el orden de los 9.000 y 12.000 Bs. Dependiendo del corte, ya sea pulpa, costilla, lomo, entre otros.

Poca carne

En consulta con los vendedores de carne en el Municipio, un 80% de los consultados coinciden que el problema en la actualidad es que existe muy poca producción de reses para la matanza. Información fidedigna, indica por ejemplo, que en el matadero municipal de Boconó, apenas diariamente sacrifican unas 5 reses, lo que sin duda no abastece a la demanda.

La diferencia, es cubierta, por otras vías, por ejemplo con proveedores privados que desde los Llanos y otros productores locales que en forma privada ejercen este oficio. Ante esta situación es pertinente que autoridades sanitarias metan la lupa, en cuanto a los controles que deben tener estas ventas fuera del matadero municipal o mataderos certificados por sanidad animal.