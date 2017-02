Massiel Viloria | CNP: 10587 - Una dura crítica efectuó recientemente el dirigente de la tolda blanca en el municipio Tulio Febres Cordero del estado Mérida, Pedro Torres, al proceso de carnetizacion de la patria que se viene desarrollando por el gobierno nacional y que ha sido una jornada poco exitosa en el ayuntamiento.

Torres, explicó que el carnet de la patria solo obedece a un capricho y gasto innecesario para el bolsillo del Estado, pues, no justifica que se tenga material e insumo para entregar el referido documento cuando los trámites para la asignación de pasaportes, cédulas de identidad y Visas se encuentren paralizadas. ¨El carnet de la patria es una mentira más de este nefasto gobierno que solo saca y saca proyectos que son fracaso, cortinas de humo para desviar la atención del pueblo y no justificar y solucionar los verdaderos problemas que hoy están aquejando a millones de venezolanos¨. Aseveró el dirigente de AD.

Seguidamente, el también secretario general de AD en Tulio Febres Cordero comentó que la finalidad del Carnet de la Patria, no es otra que crear falsas expectativas en el colectivo. ¨Los portavoces del gobierno nacional informan que la carnetizacion de los venezolanos al llamado carnet de la patria es para organizar a los Clap, entre otras misiones, pero en el tema de los Comités Locales de Alimentación Popular, es el más importante, como piensan ellos controlar los alimentos en puntos de distribución específicos cuando no hay producción de nada; lo que está llegando en las cajas de los Clap son productos netamente importados; no son venezolanos; y dudo que esos productos alcancen para los millones de habitantes que existimos en el país; entonces es una burla, no hay responsabilidad de sustentar a un país bajo mecanismos fracasados; que son paños de agua tibia; no van a mitigar el hambre de todo un país, así con cajas, el país debe producir de verdad¨. Exclamó el dirigente.

Al mismo tiempo, Torres aseveró que en el caso particular de Nueva Bolivia, el trámite de cédulas de identidad se encuentra paralizado en su totalidad, de hecho aseguró que en la Oficina de Saime hay un aviso que alerta al usuario que cedulación no hay; así mismo puntualizó que el proceso para sacar el carnet de la patria en la localidad ha sido un fracaso, ya que las personas asisten masivamente a las instalaciones de la Casa de la Cultura en donde ciertos días a la semana comienza el proceso y solo atienden a un grupo muy pequeño, mientras gran parte de las otras personas son expuestas, al sol, calor, lluvia e intemperie sin ninguna consideración.

