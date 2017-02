Marianela Mavares - “El carnet de la patria es un pase para el circo que tiene montado el gobierno en este país para controlar hasta lo mínimo a los venezolanos, para convertirnos en un país de miseria, improductivo y genuflexo ante unos gobernantes corruptos, tiránicos, autoritarios y contrarios a todos los principios humanistas que rigen a los países del mundo”.

Así inició su entrevista el profesor Orlando Torres, docente jubilado y dirigente magisterial, al ser consultado sobre la inquietud expresada por jubilados de diferentes profesiones y oficios, quienes han manifestado que al cobrar su respectiva pensión les han advertido que de no poseer el carnet de la patria no podrán hacer efectivo su derecho al cobro por dicho concepto.

Rumores

Dijo que sobre los rumores que corren en las calles de Venezuela sobre la obligación de carnetizarse en el mal llamado “Carnet de la Patria”, que viola la Ley de Identificación y Extranjería, porque el único documento de identificación del venezolano es su cédula de identidad, sistema fijado por Isaías Medina Angarita y ahora de una manera, coercitiva pretenden eliminarla para obtener mejor control de cada uno de los venezolanos.

Sobre la referencia de no estar inscrito en este experimento del carnet de la patria, adicionó Torres, que los pensionados no podrán cobrar su pensión debo decir que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), fue creado en el año 1944, también en el gobierno de Isaías Medina Angarita, con 77 años de vigencia, solo ha tenido las modificaciones necesarias para el disfrute de los venezolanos, no se les puede coartar el derecho de los que han pagado durante 15 años, teniendo como mínimo 750 cotizaciones, descontadas religiosamente de la nómina de pago de cada trabajador.

Aclaratoria

Indicó el declarante que hay que aclarar que el gobierno del doctor Caldera, año 1995, emitió un decreto ley donde señaló que la pensión del seguro es igual al salario mínimo que devengan los trabajadores (artículo 2, Decreto de Ley de Homologación de Seguro Social y de las pensiones de la Administración Pública, Gaceta Pública 4.920, de fecha 16/06/1995).

Dijo que también existen rumores en la calle que trastocan el bienestar de los pensionados como: presentación de la fe de vida, cosa que no les corresponden, como tampoco la declaración de impuesto, porque no somos contribuyentes, solo cobramos pensiones más no salarios y ahora nos quieren sumar el bizarro Carnet de la Patria.

Exhorto

Citó Torres que el gobierno en vez de intimidar a los adultos mayores debería preocuparse por cumplirles el bono alimentario y de salud, a fin de que cubra las mínimas necesidades del pensionado, que fue aprobado el 15 de mayo de 2015, no ha sido cancelado por capricho del gobierno nacional.

Les recordó a los todos los que están en la administración pública que “alguna vez llegarán a ser pensionados del Seguro Social y el que no quiera llegar a ello, tendrá que morirse joven”.