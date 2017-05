Causan daños en fachada de edificio municipal en Boconó

Félix Maldonado / CNP: 21.840



Segunda Casa

Los trabajadores en vocería del presidente del Sindicato de Trabajadores, Alfredo Mejía, rechazan los hechos que afectaron la sede de su sitio de trabajo “ son un grupo de terroristas, porque no se les puede llamar de otra manera, acabaron con la fachada de edificio municipal, nuestra segunda casa. Destacó que en Venezuela podemos convivir todos, con las diferencias que se puedan tener. No podemos caer en estas provocaciones. No hubo afectación física de trabajadores.

La mañana de ayer, se observó en la sede del edificio municipal, sede del poder público local en el municipio Boconó, daños en la fachada. Vidrios rotos, causados por piedras y otros objetos contundentes, mostraron la intolerancia y posiciones radicales, en el marco de la extrema polarización política y social que vive el país.

Desde tempranas horas de la mañana, las reacciones de distintos actores políticos, entre ellos las autoridades locales, sectores vinculados a partidos de oposición, sociedad civil, rechazaron estos hechos, que nada se compaginan con la idiosincrasia de éste pueblo trabajador y de paz.

En horas de la noche del miércoles, en el sector Puente Zumbador de la ciudad se reportaron acciones de manifestantes, que salieron a la calle y quemaron neumáticos. Estos hechos, presuntamente enmarcados en las protestas que se generan en el país, desde hace unos 33 días, en rechazo al gobierno y a la ola represiva de los organismos de seguridad.

Terroristas

Autoridades locales declararon para El Diario El Tiempo y manifestaron su rechazo, en este orden de ideas expresaron en vocería del Director General de la Alcaldía Manuel Sulbaran lo siguiente “ lo que hemos venido advirtiendo ya está sucediendo de este tipo de protestas de “terroristas” expresó.

“ No son fortuitas las visitas en nuestro municipio del diputado Conrado Pérez Linares, dónde llama a la violencia con su discurso incendiario, porque es una persona reaccionaria, los mismos problemas que tienen a nivel nacional los tienen en el estado, aquí en Boconó se pelean entre ellos, para ver el que más incendie, parta vidrios o grite ese es el candidato y el pueblo y las instituciones no tienen la culpa que ellos no se pongan de acuerdo, estas acciones las rechazamos contundentemente” destacó.

“Estos hechos vandálicos que sucedieron en Boconó, con los destrozos a la sede del edificio Municipal, la quema de neumáticos o cauchos en importante zonas de la ciudad y de incentivar la violencia en la localidad, con los discursos de estos dirigentes de la oposición” “Extrañamente ninguno se han pronunciado para desmarcarse o rechazar estos problemas” acató la autoridad municipal y dirigente del partido de gobierno en Boconó Manuel Sulbaran.

Sospechas

Finalmente la autoridad municipal expresó lo siguiente “ ya tenemos indicios de vehículos y personas, que participaron en estas acciones y los organismos de seguridad en su debido momento van a señalar estos delincuentes” “ llamo ha hacer una política de altura y hacer un debate de ideas y que se metan en la cabeza, que Boconó es un municipio de paz y que no vamos a permitir que trasladen e instalen su violencia por apetencias políticas en Boconó” destacó Sulbaran.

