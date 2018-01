Cayó abatido joven en Las Mercedes

Un joven resultó muerto al presuntamente enfrentarse a tiros con funcionarios de la Coordinación de Investigaciones Penales (CIP) antigua Brigada de Inteligencia de la Policía del estado Trujillo. El suceso ocurrió cerca de la 1:30 de la tarde de ayer en Las Mercedes, parte baja, cerca de la casilla policial, parroquia Mercedes Díaz del municipio Valera.

El abatido quedó identificado como Carlos Alberto Mendoza Morillo, de 23 años, natural de Valera y vivía en La Calle 16, según el Sistema Integral de Información Policial (Siipol) no presenta antecedentes policiales ni penales.

Un alto vocero policial informó que en la sede de la Coordinación de Investigaciones Penales en La Beatriz, se recibió llamada reportando que en Las Mercedes parte baja estaba un sujeto armado, enseguida funcionarios de civiles se movilizaron hasta esa comunidad al llegar visualizaron al joven, le dan la voz de alto pero este intenta escapar disparando contra los oficiales suscitándose un intercambio de disparos, Mendoza cayó muerto en el sitio con impactos de bala en el tórax.

En el sitio quedó un revólver calibre 38, marca Ruger, con los seriales devastados, con el cual presuntamente mostró resistencia contra la autoridad. Una comisión de la División de Investigaciones de Homicidios del Cicpc, con apoyo del Departamento de Criminalística se presentó en el lugar para levantar el cadáver y realizar las experticias con el fin de determinar lo que en realidad ocurrió. El revólver será sometido a experticias con el fin de verificar si está incriminada en algún hecho delictivo.

El vocero policial aseguró que el abatido es apodado “El Carlitos” y aunque no presenta historial es señalado, junto a otros sujetos, de mantener en zozobra a las comunidades de Las Mercedes, El Gallo, La calle 16 y Santa Eduvigis.

Aunque no logramos hablar con los familiares, trascendió que niegan la versión policial del enfrentamiento, aseguran que Carlos Mendoza no era ningún delincuente, no presenta antecedentes y trabajaba en Makroval.

jcolinaarrieta@gmail.com