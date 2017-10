Centros de votación en Valera preparados para recibir electores

NOELIA OROZCO - Con total normalidad se realizó la instalación de las mesas electorales en el municipio Valera, en un extenso recorrido por las diversas escuelas, que funcionaran como centros de votación se constató con representantes del plan república como se desarrolla el proceso. Los efectivos de seguridad, se prestaron a ofrecer detalles, -sin embargo- no emitieron datos sobre sus nombres y apellidos por no estar autorizados.

Al acercarnos hasta el centro más importante de la localidad como lo es la Escuela Bolivariana Eloísa Fonseca, se pudo conocer que se contará con cuatro mesas, las cuales ya están aptas para recibir a los electores.

Asimismo, en la E.B José Humberto Contreras en Lazo de la Vega, la ciudad de Valera ubicada en El Milagro, el centro de la escuela bolivariana La Candelaria, Padre Blanco, y el Don Bosco no presentaron ningún tipo de novedad.

Denuncias

Es de acotar que en el centro E.B plata tres, el cual también funciona como coordinación municipal del Consejo Nacional Electoral (CNE), miembros suplentes de mesa denunciaron, no quererlos atender para colocarles los respectivos sellos a las autorizaciones.

Alejandro Berticci, Aivelis Paredes, María Delgado, entre otros, informaron que desde el día de ayer se presentaron a la sede principal con la finalidad de que a través de los canales regulares, se les firmaran las credenciales, y se les diera un curso de capacitación, el cual no se realizó porque la instructora no acudió sino hasta pasada las 5 de la tarde.

En ese orden se acercaron hasta la sede ubicada en Plata Tres, para los sellos correspondientes, y en el lugar no había nadie que los atendiera, sin embargo la mañana de este viernes retornaron con el objetivo les fuese sellada la credencial sin resultado alguno. Los responsables de la institución se excusan de no tener sellos, los testigos de mesas afirman no querer hacerlo, por lo tanto se les está negando el derecho a participar en la jornada electoral.

Ley seca

En cuanto a la ley seca, la misma se quedó establecida desde este viernes a partir de las 6 de la tarde, y finaliza el lunes a las 6.

Se le recuerda a la ciudadanía, que esto queda establecido para todos los expendio de licores ubicados en el territorio trujillano, en el horario antes mencionado.

