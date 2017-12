Cerrar fronteras no contribuye con la destruida economía

Marianela Mavares - “En un país donde su capacidad productiva está paralizada en más de un 70 por ciento, donde la producción incluyendo los agrícolas y pecuarios están muy por debajo de los requerimientos mínimos del país, el comercio está viviendo su peor momento por la falta de productos, pérdida excesiva de poder adquisitivo de los venezolanos y donde muchos de ellos están considerando emigrar a otros países y muchas familias están divididas porque sus miembros se han marchado a otros países, el anunciar cerrar más fronteras y aislarnos del mundo no es la solución de los problemas que estamos viviendo”.

Así lo expresó María Carolina Uzcátegui, presidenta de Consecomercio, quien indicó que si el Presidente considera que aquí se está haciendo contrabando hacia las islas caribeñas (Aruba, Curazao, Bonaire y otras) o al vecino país de Colombia, hay que recordarle que él es responsable de cuidar las fronteras y de todo lo que entra y sale del país.

Por lo tanto, son ellos los únicos que deben revisarse a lo interno y ver que están haciendo las fuerzas armadas al respecto, porque son ellos los que estarían permitiendo dicha fuga, adicionó la declarante.

Considera que la solución no es aislarnos más. “Pensábamos que sería imposible que Venezuela viviera la situación de Cuba, porque no somos una isla y no había posibilidad de que nos encerraran en nuestro propio país y ahora Madura decide que con esta acción se va a solucionar el problema planteado por él”.

¿Cuál es la solución de su óptica?

-El problema se debe solventar con el cambio de modelo económico. El gobierno debe entender que seguir imprimiendo dinero inorgánico, mantener un control de cambio con casi 15 años de práctica, sin ningún beneficio para el país, con ello lo que está es destruyendo la economía y está impidiendo que nosotros compremos y produzcamos lo que se necesita en el país, además que no nos permite vivir con la calidad que nos merecemos todos los venezolanos.