Massiel Viloria | CNP:10587 - Tras la medida decretada por el presidente de la república, en sacar de circulación los billetes de Bs. 100, permitiendo que los ciudadanos en las regiones contaran solamente con 3 días para intentar depositar este dinero, para que luego el ejecutivo volviera anunciar el pasado sábado la entrada en vigencia del mismo, fue una mera estrategia “para lavar el dinero del narcotráfico y de las mafias que el propio régimen comanda”.

Así lo aseveró, el Concejal del municipio Tulio Febres Cordero del estado Mérida Charly Aponte, quien señaló a Nicolás Maduro como el culpable de los saqueos en centros comerciales y de la violencia que se desató desde el martes 13 de diciembre, producto de su irresponsable decreto que generó desesperación en aquellas personas que tenían ahorrado el dinero en billetes de la referida denominación.

Descaro

Dijo que de manera descarada el gobierno puso a dar carreras a las entidades bancarias del sector público y privado obligando a los gerentes abrir cuentas a todo aquel que presentaba su cédula de identidad, desconociendo que el trasfondo de la medida del gobierno era blanquear el dinero que maneja el régimen, producto de la venta de droga; “esto no es un secreto para nadie, vemos como la familia presidencial se encuentra vinculada con el narcotráfico nacional e internacional, tampoco deja de ser cierto que muchos personeros del gobierno lo hacen”. Agregó.

Medida abusiva

Resaltó que no obstante a esta abusiva medida, el gobierno obligó a los ciudadanos a declarar la proveniencia de los fondos, cuando es producto del sacrificio que hacen muchos venezolanos, del trabajo diario, de sus cosechas, de los productos o artículos que elaboran y sacan al mercado para la venta, inclusive varios cobraron sus aguinaldos y los guardaron para comprar comida este mes, utilizando Nicolás Maduro la honestidad de las personas con la finalidad de legalizar el dinero de las mafias.

Exhorto

Aponte exhortó al gobierno nacional y al Banco Central de Venezuela, a publicar las listas de todos los venezolanos que depositaron sus cantidades de dinero en los Bancos del Estado y de la banca privada durante estos días, “deberían hacerlo para que verifiquemos que las grandes sumas de dinero que salen en el sistema pertenecen a los miembros del gobierno, es absurda esta medida que se burló de los venezolanos, que después y sin vergüenza alguna, anuncia que el billete vuelve a entrar en circulación hasta el 2 de enero, una fecha errada porque el último día que trabajan los bancos es el viernes 30 de diciembre y vuelven a trabajar el lunes 2 de enero, definitivamente este régimen nos quiere tener bajo la burla, el chantaje, la zozobra y la amenaza”. Reseñó el edil.

Aseveró además Aponte que de hacerse del conocimiento público estas listas, se evidenciará a los funcionarios de Alcaldías chavistas, de instituciones públicas que “matraquean” por todo como los funcionarios del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, Coroneles, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, como también saldrán a relucir las “abultadas” cuentas bancarias de sus familiares más cercanos, entre otros altos personeros que lavaron a costa del chantaje a los ciudadanos.

Crítica

Dejo claro que así el gobierno imprima los billetes de altas denominaciones, no tendrán ningún tipo de valor porque él (gobierno) se encargó de devaluarlo rápidamente y hoy día, en el poder adquisitivo del venezolano no representa el capital necesario para subsistir. Criticó que esta medida dejó de brazos atados a los ciudadanos que no pudieron comprar comida, mientras que otros no pudieron vender sus rubros agrícolas “porque a este gobierno se le antojó lavar el dinero del narcotráfico, todas estas medidas son sistemáticamente planificadas por el gobierno, desde hace meses tenían planeado esto, porque semanas atrás los bancos habían disminuido la entrega de efectivo a 10 mil bolívares, luego se inventaron una guerra cibernética y era la razón por la cual los puntos de venta no aprobaban las transacciones por compra y finalmente sale con la sorpresa de suspender la circulación de este billete, todo fue ideado por este gobierno calculador”. Concluyó.