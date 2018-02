Chavismo y MUD se contradicen sobre preacuerdo en Dominicana

Más temprano el economista Jorge Roig y el abogado constitucionalista Juan Manuel Rafalli, asesores de los partidos de la MUD, advirtieron que ambas partes no habían alcanzado un acuerdo. "Otro intento fallido de los interesados en un mal acuerdo. La oposición no cedió en la lucha por los derechos de los ciudadanos", señaló Rafalli. Sus palabras, no obstante, fueron contrariadas por Rodríguez, jefe de la delegación del chavismo.