Chavistas perseguidos deben develar secretos sobre la muerte de Chávez

Agencia - El ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma instó el viernes a figuras del régimen de Venezuela que han caído en desgracia -como el ex jefe de inteligencia Miguel Rodríguez Torres y el ex zar del petróleo Rafael Ramírez- a que revelen al mundo los más oscuros secretos del chavismo, incluyendo la fecha en que murió Hugo Chávez y la verdadera nacionalidad de Nicolás Maduro.

Ledezma, quien escapó en noviembre de su arresto domiciliario en Venezuela y ahora vive exiliado en España, acusó a Maduro de estar detrás del mayor fraude cometido en la historia de Venezuela, al usurpar la presidencia del país incluso antes de que la asumiera formalmente.

“Hay muchas cosas que están en tinieblas, y allí quienes tienen la palabra son personas como Rodríguez Torres. Son estos chavistas que ahora son perseguidos, que ahora son víctimas de este canibalismo” emprendido por el régimen sobre sus propios miembros que han caído en desgracia y que “de alguna u otra manera también son responsables de esta catástrofe humanitaria”, dijo Ledezma en una entrevista con el Nuevo Herald.

“Sobre la verdadera fecha de la muerte de Chávez hay mucho misterio. Y Venezuela no ha visto aún una partida de nacimiento de Maduro y tampoco ha visto una partida de defunción de Chávez”, agregó.

El alcalde, uno de los más respetados líderes de la oposición venezolana, no ofreció pruebas que demostraran que Chávez murió en una fecha distinta a la anunciada oficialmente, el 5 de marzo de 2013.

Pero la posibilidad ha sido ampliamente reportada desde hace años por medios independientes, basados en declaraciones de personas que acompañaron a Chávez en sus últimos días, incluyendo su ex escolta y ahora testigo de las autoridades estadounidenses, Leamsy Salazar.