Chyno Miranda: Siento que me he reinventado como artista

Decidido a consolidarse como solista, Chyno Miranda sigue probando ritmos y sonidos. Sin trucos de belleza, tema en el que cuenta con las colaboraciones del rapero venezolano Neutro Shorty y del reguetonero puertorriqueño Juhn, marca su primera incursión en el trap.

Además de esto, el cantante participa como juez en el reality peruano Los 4 Finalistas, que está basado en el formato The Four, inspirado por un programa israelí. A un año de su debut como solista, Chyno siente que me he reinventado y he evolucionado como artista.