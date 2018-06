Cicpc Valera detuvo a dos por hurto

Asesinato del ex GNB no puede quedar impune 03/12/2015 - 11:19am Sucesos JOSE G. COLINA.-CNP: 6.657 jcolinaarrieta@gmail.com A un mes del suceso donde perdió la vida un ex efectivo de la GNB en su finca en el sector...

Incendiaron sede del Archivo Histórico del estado Trujillo 22/05/2018 - 8:39am Sucesos JGC.CNP: 6.657 - Fuertes protestas se originaron la noche del domingo en el sector Carmona del municipio capital Trujillo, tras conocerse los...