“Cincuenta Sombras” no libera a la taquilla venezolana

¡El romance llega su fin! Pero el paso de Anastasia y Christian por Cinex no, y por segunda semana consecutiva “Cincuenta Sombras Liberadas”, la tercera y última entrega de la trilogía que describe la sensual relación entre ellos, se mantiene en el primer lugar de la taquilla venezolana. Convencidos de que han dejado atrás las oscuras sombras del pasado, los recién casados se sumergen en su estrecha relación hasta que aparecen nuevas amenazas que pondrán su felicidad en peligro: una sensual arquitecto y un “amor” del pasado. ¿Serán capaces de superar las fatalidades después del largo camino que han recorrido juntos? Para quienes no han disfrutado de la aventura “Jumanji: En la Selva”, sigue en el segundo escalafón del Top 5. Esta vez la historia gira alrededor de cuatro adolescentes que encuentran el misterioso juego ahora en versión digital, mundo en el que podrás sumergirte con la promoción Miti/Miti, que te ofrece el 50% de descuento en las entradas 4DX hasta el 22 de febrero. Ven a vivir junto a Spencer, Refri, Bethany y Martha la aventura de Jumanji como avatares de un juego que no podrán abandonar hasta terminar la partida. La cinta animada “Coco” es la tercera película más vista en Venezuela con la historia de Miguel, un niño mexicano que creció con los Rivera, una familia de zapateros que odian la música. En la mañana del Día de Muertos, el joven se verá envuelto en una fantástica aventura junto a su perro Dante al entrar al Mundo de los Muertos, donde conocerá a sus antepasados, y cumplirá su sueño: tocar la guitarra y cantar. “El Pájaro Loco” sigue revoloteando en el cuarto lugar del conteo cinematográfico, con un mensaje ecológico, de tolerancia y amor por la familia, además de sus ocurrencias que no te dejarán parar de reír. Y siguiendo el hilo de la comedia, la cinta venezolana “Papita 2da Base” vuelve a cerrar el Top 5 de este fin de semana. ¡Diviértete con todo lo que Cinex tiene preparado para ti! Visita www.cinex.com.ve, síguenos en las redes sociales como @CinexVe y no te olvides de consultar la cartelera especial 4DX con la promoción Miti/Miti para que te sumerjas en la aventura de “La Mujer Maravilla”, “La Liga de la Justicia”, “It: Eso”, “Geotormenta” y más.

